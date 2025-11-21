Falta de luz impacta atendimentos e gera fila em agência do INSS da Avenida Bento Gonçalves

Segurados tiveram que aguardar a volta da energia elétrica na agência do INSS na manhã desta sexta-feira (21). André Malinoski / Agência RBS

A manhã desta sexta-feira (21) foi de transtornos para quem tinha perícia agendada na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Em função de falta de energia elétrica no prédio, os atendimentos não começaram na hora prevista, às 7h. Às 8h30min, cerca de 50 pessoas aguardavam o retorno da luz para poderem ingressar.

Conforme o INSS, a falta de energia começou na noite de quinta-feira (20). A autarquia afirma ter notificado a CEEE Equatorial às 21h30min do mesmo dia. Nesta sexta, uma caminhonete da empresa estava estacionada em frente à agência e funcionários trabalhavam para o restabelecimento da luz, o que ocorreu por volta das 8h40min, como verificou a reportagem.

Em nota, o INSS informa que o atendimento da agência foi normalizado e que os segurados que não puderam ser atendidos serão reagendados (leia, ao final, nota do INSS com as orientações completas).

Segundo a CEEE Equatorial, o problema foi causado por uma "ocorrência interna na rede elétrica do prédio" (leia, ao final, nota da empresa).

Em 11 de novembro, a sede do INSS já havia tido problema de falta de energia elétrica.

Atendimentos na agência do INSS já foram retomados. André Malinoski / Agência RBS

"É complicado chegar aqui e não ter luz", diz segurada

A atendente de balcão de padaria Kelly Ramos, 41 anos, havia chegado à agência do INSS às 7h15min. Vinda de Alvorada, na Região Metropolitana, aguardava havia dois meses por sua perícia, agendada para as 8h30min.

— Pediram para aguardar e estou aguardando para ver se vai ter perícia ou reagendamento. É complicado chegar aqui e não ter luz — lamentava, citando os gastos com deslocamento até o local.

De muletas, o porteiro Sergio Luis Rauber, 58, aguardava na fila na esperança de ser atendido. Ele teve uma ruptura no menisco do joelho esquerdo. Veio do Jardim Itu-Sabará e chegou ao INSS às 6h50min. Ao retornar a luz, foi atendido e sua perícia foi remarcada para 23 de janeiro de 2026.

— Vim fazer a perícia presencial do joelho. Estou recebendo desde julho e agora marcaram a presencial. Estou há um mês sem receber por causa dessa perícia aqui. Espero que paguem retroativos esses dias — disse antes do atendimento.

O promotor de vendas Douglas Antônio Vieira de Moraes, 31, mora na Zona Norte da Capital e tinha perícia agendada para as 8h40min, em função de um acidente que sofreu em julho. Ele foi atendido e saiu com novo reagendamento para janeiro.

— Cheguei aqui e já estava sem luz e uma fila tremenda. O pessoal que chegou antes de mim foi liberado de monte — diz.

O que diz o INSS

"O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa que o fornecimento de energia elétrica da Agência da Previdência Social Porto Alegre — Benefício por Incapacidade já foi normalizado e o atendimento aos segurados seguirá a agenda normal do dia.

A concessionária CEEE Equatorial havia sido acionada ainda na noite de ontem (20/11) e trabalhava desde então para solucionar o problema.

Os segurados que não puderam ser atendidos no início da manhã de hoje devido à falta de luz serão reagendados pelo próprio INSS. Para confirmar a nova data de atendimento, o segurado deve acessar os canais remotos de atendimento, como o aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central 135."

O que diz a CEEE Equatorial

"A CEEE Equatorial informa o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na Avenida Bento Gonçalves.