Falta de luz impacta atendimentos e gera fila em agência do INSS da Avenida Bento Gonçalves

Parte dos segurados que aguardavam na fila teve perícia reagendada; local já havia sofrido queda de energia há 10 dias

André Malinoski

