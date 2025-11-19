Explosivos encontrados em praias do RS são compatíveis com artefatos utilizados em operações militares de busca, diz FAB

Objeto encontrado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. Divulgação / Polícia Civil

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os explosivos encontrados em cidades do litoral norte do RS são compatíveis com dispositivos pirotécnicos utilizados pela Aeronáutica em operações militares.

Os objetos foram vistos nas praias de Magistério, em Balneário Pinhal, e Quintão, em Palmares do Sul, no último final de semana, dias 15 e 16 de novembro. Na terça-feira (18), outro artefato foi encontrado, desta vez em Tramandaí.

Em nota enviada à Zero Hora (leia o comunicado abaixo), a FAB diz que o material corresponde aos marcadores utilizados por aviões P-95BM em missões de busca e salvamento.

"Esses artefatos são projetados para flutuar e emitir fumaça por alguns minutos, permitindo referência visual no mar", diz a Força Aérea.

Ainda segundo a FAB, após o término da emissão de fumaça, os objetos não oferecem risco.

"Por serem lançados em alto mar, podem eventualmente alcançar a costa devido a correntes marítimas e condições climáticas", completa o comunicado.

A Aeronáutica não comentou que tipo de operação era realizada na ocasião.

Avião modelo P-95BM, utilizado pela FAB em operações do tipo. Anre Feitosa / Força Aérea Brasileira

Três casos nos últimos dias

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil registraram ao menos três episódios de explosivos encontrados no Litoral Norte nos últimos dias. Segundo a Polícia Civil, a presença dos dispositivos na região é decorrente de um exercício da FAB, no qual os equipamentos são lançados, podendo cair no mato, no mar ou na orla.

No último sábado (15), durante a tarde, a BM foi acionada para atender uma ocorrência semelhante na praia de Balneário Quintão, município de Palmares do Sul. Na ocasião, o Bope foi mobilizado e realizou a detonação controlada do dispositivo.

No domingo (16), um explosivo foi encontrado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. O objeto foi visto por um banhista na faixa de areia, fazendo com que a BM isolasse o local.

A ocorrência em Magistério foi atendida pela Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros do Samu. Uma equipe especializada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Porto Alegre esteve no local para atuar na destruição segura do equipamento, que foi realizada por volta de 12h30min.

Área em Magistério foi isolada após localização de explosivo. BRBM / Divulgação

Na terça-feira (18), o Bope neutralizou artefato explosivo encontrado em residência em Tramandaí. O objeto foi localizado por uma funcionária durante limpeza no imóvel. O local foi isolado. Bombeiros, socorristas do Samu e uma equipe antibombas também atuaram na ocorrência.

O artefato foi removido com segurança e destruído em área controlada. Não houve feridos.

A nota da FAB não mencionou o episódio de Tramandaí.

Bope atendeu ocorrência em Tramandaí. Brigada Militar / Divulgação

Nota da FAB:

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Preparo (COMPREP), informa que os artefatos encontrados no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, nos dias 15 e 16 de novembro, apresentam características compatíveis com dispositivos pirotécnicos empregados pela FAB em operações militares.

O material corresponde aos marcadores utilizados pelas aeronaves P-95BM durante missões de Busca e Salvamento. Esses artefatos são projetados para flutuar e emitir fumaça por alguns minutos, permitindo referência visual no mar. Após o término dessa emissão, não oferecem risco e, por serem lançados em alto mar, podem eventualmente alcançar a costa devido a correntes marítimas e condições climáticas."