Explosivos encontrados em praias do RS são compatíveis com artefatos utilizados em operações militares de busca, diz FAB

Aeronáutica comentou episódios de Magistério e Quintão no final de semana. Nesta terça, outra ocorrência foi registrada, desta vez em Tramandaí

Zero Hora

