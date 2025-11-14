Explosão com incêndio deixa uma pessoa morta e ao menos dez feridas em São Paulo

Bombeiros foram acionados por volta das 19h45min. Redes Sociais / Reprodução

Uma explosão seguida de incêndio deixou uma pessoa morta e ao menos dez feridas e provocou destruição nesta quinta-feira (13), na zona leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, chamas foram registradas em um galpão de fogos de artifício.

O barulho assustou moradores do bairro Tatuapé. Imagens obtidas pela TV Globo mostram uma nuvem de fumaça e fogos de artifício estourando próximos a um edifício. Os bombeiros foram acionados por volta das 19h45min.

De acordo com os bombeiros, além das dez pessoas feridas, diversas residências e veículos foram atingidos.

Explosão ocorreu no bairro Tatuapé. Redes Sociais / Reprodução

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo".

A área precisou isolada. Em decorrência do fogo, não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de um balão podendo ter provocado danos em transformadores da rede de transmissão elétrica. De acordo com a polícia, a residência onde estariam os fogos ficou danificada.