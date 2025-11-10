Ex-superintendente do Porto do Rio Grande, Valter Macedo Fernandes morre aos 73 anos

Valter Macedo Fernandes dedicou décadas ao desenvolvimento do Porto do Rio Grande, onde exerceu cargos de liderança e representação sindical. Sindiportuários / Divulgação

Morreu na última quinta-feira (6), aos 73 anos, Valter Macedo Fernandes, ex-superintendente do Porto do Rio Grande. A informação foi confirmada por meio de nota publicada nas redes sociais da Portos RS, que não divulgou a causa da morte.

Fernandes nasceu em 23 de maio de 1952. De acordo com a Portos RS, ele iniciou sua trajetória em 1999, quando ingressou como chefe de divisão. Entre os anos de 2001 e 2003, foi responsável pela administração do cais público rio-grandino.

Em nota, a Portos RS — empresa à qual Fernandes dedicou décadas de trabalho — manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas neste momento de perda. A instituição destacou o reconhecimento à sua contribuição, afirmando que “Valter Macedo Fernandes teve papel importante no desenvolvimento dos portos gaúchos”.

O ex-superintendente ainda atuou como presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Portuário (Sindiportuários), entidade que também lamentou a perda.