Ex-sócio da Boate Kiss obtém na Justiça saída temporária e autorização para trabalho externo

Hoffmann durante depoimento no Foro Central de Porto Alegre. Carlos Macedo / Agencia RBS

O ex-sócio da Boate Kiss, o empresário Mauro Londero Hoffmann, foi autorizado pela Justiça a obter saída temporária e também a realizar trabalho externo.

No entanto, ainda não há data definida para que ele possa usufruir do benefício, pois o agendamento ficará a cargo da própria casa prisional, segundo decisão da Vara de Execuções Criminais.

Hoffmann foi o último dos quatro condenados pelo caso Kiss a obter o direito de saída temporária e trabalho externo, previstos na Lei de Execução Penal.

Ele cumpre pena em regime semiaberto desde o dia 8 de setembro, após a redução da condenação para doze anos de prisão.

No regime semiaberto, o apenado pode sair do presídio durante o dia para trabalhar e deve retornar à noite. Já as saídas temporárias permitem visitas familiares ou atividades de estudo, com duração de até sete dias corridos, renováveis quatro vezes por ano.

O ex-sócio Elissandro Spohr já havia obtido decisão semelhante semanas antes, e os outros dois réus, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, também estão usufruindo dos mesmos direitos.