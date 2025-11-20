Estudo que avalia desigualdades étnico-raciais mostra aumento na taxa de violência contra pessoas negras no RS

Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre. Cesar Lopes / PMPA / Arquivo

O estudo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 18) - Igualdade Étnico-Racial no Brasil mostra crescimento na taxa de violência contra pessoas negras no Rio Grande do Sul. Conforme os dados, entre 2015 e 2024, a taxa de violência contra pessoas negras heterossexuais no Estado cresceu de 55,3 para 86,6 por 100 mil habitantes. Isso representa uma variação de 56,8%.

Já as taxas de encarceramento masculino aumentaram entre 2016 e 2024. Entre homens negros, o crescimento verificado foi de 32,5% no Rio Grande do Sul.

O ODS 18 é uma proposta voluntária do Brasil para promover a igualdade étnico-racial e concentra-se no combate ao racismo e à discriminação contra os povos indígenas e afrodescendentes. O estudo foi elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado.

O jornalista Renato Dornelles, especialista em segurança pública no Rio Grande do Sul, comenta o que esses dados representam para a população negra do Estado.

— Os dados da pesquisa confirmam uma tendência histórica. Pois os negros sempre estiveram entre as maiores vítimas da violência nesse país. Proporcionalmente e historicamente, os negros representam mais de 70%, por exemplo, das vítimas de homicídios — afirma.

Conforme Dornelles, os dados da pesquisa são preocupantes e devem ser analisados com atenção por toda a sociedade.

— O Rio Grande do Sul tem 20% de negros em sua composição racial. No entanto, os negros representam 33% da população carcerária. E há pesquisas que mostram que há uma seletividade na hora da abordagem e uma seletividade involuntária na hora da classificação do que é tráfico de drogas e o que é uso de drogas — acrescenta.

O jornalista cita ainda as questões culturais de matriz afro reprimidas ao longo da história, como a capoeira e o samba, além das manifestações religiosas. Porém, agora a questão envolve o tráfico de drogas.

— Há pesquisas em São Paulo que comprovam que negros com quantidades menores de drogas são enquadrados como traficantes, enquanto brancos de classe média com quantidades maiores são enquadrados como usuários. Isso se reflete no sistema penitenciário e é uma das provas de que existe seletividade penal quanto ao encarceramento — conclui.

O material agrupa números preliminares referentes às metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 18. Tal pretensão é composta por 10 metas e 137 indicadores, a partir de diversas bases de dados e das referências conceituais conduzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).