Estudante gaúcho de 22 anos morre após sofrer mal súbito no trabalho em Santa Catarina

Teodoro Caye Schauenberg estudava na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e morava há quatro anos na capital catarinense. Arquivo pessoal / Divulgação

Teodoro Caye Schauenberg, de 22 anos, morreu na noite de sábado (8), em Florianópolis, Santa Catarina, em decorrência de um mal súbito sofrido no trabalho.

Natural de Estrela, no Vale do Taquari, o jovem era estudante do sétimo semestre no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Ele também era estagiário do Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia da universidade, na capital catarinense, e fazia trabalhos como modelo.

Segundo a família, Teodoro passou mal no último dia 1º. Depois, foi internado no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, onde chegou a passar, na última terça-feira (4), por uma cirurgia para reverter uma lesão cerebral causada pelo mal súbito.

Leia Mais Adolescente morre afogado em ponto não recomendado para banho em Tramandaí

O velório e sepultamento do jovem ocorrem em Estrela, nesta segunda-feira (10).