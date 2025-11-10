Estudante gaúcho de 22 anos morre após sofrer mal súbito no trabalho em Santa Catarina

Teodoro Caye Schauenberg, de 22 anos, morreu na noite de sábado (8), em Florianópolis, Santa Catarina, em decorrência de um mal súbito sofrido no trabalho.
Natural de Estrela, no Vale do Taquari, o jovem era estudante do sétimo semestre no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Ele também era estagiário do Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia da universidade, na capital catarinense, e fazia trabalhos como modelo.
Segundo a família, Teodoro passou mal no último dia 1º. Depois, foi internado no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, onde chegou a passar, na última terça-feira (4), por uma cirurgia para reverter uma lesão cerebral causada pelo mal súbito.
O velório e sepultamento do jovem ocorrem em Estrela, nesta segunda-feira (10).
No domingo (9), a universidade onde ele estudava emitiu uma nota de pesar. “Enlutada, a UFSC e, especialmente, o curso de Arquitetura expressam seus sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos de Teodoro neste momento de despedida”, diz o material.