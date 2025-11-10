Geral

Natural de Estrela
Notícia

Estudante gaúcho de 22 anos morre após sofrer mal súbito no trabalho em Santa Catarina

Teodoro Caye Schauenberg faleceu no sábado (8), em Florianópolis

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS