Esporte, memórias de Porto Alegre, fogo e obras: a semana em fotos

No especial de 20 anos da Batalha dos Aflitos, GZH entrevistou personagens marcantes do episódio, como o presidente do Grêmio em 2005, Paulo Odone.
Prédio histórico do Clube do Comércio, construído no início do século 20, guarda curiosidades e memórias da vida social e cultural da Capital. Um livro revela histórias de passagens secretas, antigas salas de jogos e apartamentos onde viveram figuras marcantes da história porto-alegrense.
O Grêmio conquistou o Gauchão Feminino após derrotar o Juventude, na Arena.
Torcedor mirim acompanha a partida entre Internacional e Santos, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.
Jogadores gremistas celebram gol marcado na virada contra o Palmeiras, na Arena, pelo Brasileirão.
Bombeiros combatem incêndio no Morro Santana, em Porto Alegre. Vegetação seca e calor intenso, segundo os bombeiros, facilitaram os focos e a propagação do fogo.
Seguem as obras de melhoria no sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre. O trabalho de recuperação é realizado no Dique do Sarandi e na comporta da Avenida Castello Branco.