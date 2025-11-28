Esporte, memórias de Porto Alegre, fogo e obras: a semana em fotos

Na imagem, o ex-presidente do clube Paulo Odone. Renan Mattos / Agencia RBS

No especial de 20 anos da Batalha dos Aflitos, GZH entrevistou personagens marcantes do episódio, como o presidente do Grêmio em 2005, Paulo Odone.

Clube do Comércio guarda inúmeras histórias de Porto Alegre. Jeff Botega / Agencia RBS

Prédio histórico do Clube do Comércio, construído no início do século 20, guarda curiosidades e memórias da vida social e cultural da Capital. Um livro revela histórias de passagens secretas, antigas salas de jogos e apartamentos onde viveram figuras marcantes da história porto-alegrense.

Gurias gremistas festejam o título. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio conquistou o Gauchão Feminino após derrotar o Juventude, na Arena.

Internacional e Santos ficaram no 1 a 1. Renan Mattos / Agencia RBS

Torcedor mirim acompanha a partida entre Internacional e Santos, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Carlos Vinícius e Marlon celebram o gol. Jeff Botega / Agencia RBS

Jogadores gremistas celebram gol marcado na virada contra o Palmeiras, na Arena, pelo Brasileirão.

Vegetação pegou fogo na quinta-feira (27). André Ávila / Agencia RBS

Bombeiros combatem incêndio no Morro Santana, em Porto Alegre. Vegetação seca e calor intenso, segundo os bombeiros, facilitaram os focos e a propagação do fogo.

Capital recebe obras contra cheias. Renan Mattos / Agencia RBS