Espiritualidade, arte e Feira do Livro: as imagens que marcaram a semana

Abrigo Espírita Francisco de Assis funciona há mais de 85 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Abrigo Espírita Francisco de Assis, fundado em 1936, é o primeiro centro de umbanda de Porto Alegre. O espaço foi tema de uma reportagem publicada por Zero Hora nesta semana.

Atualmente, a sede fica na Avenida Ipiranga, 445, e chama atenção por sua arquitetura ser muito semelhante a de uma igrejinha católica.

A foto é de Renan Mattos.

Ney Matogrosso durante o Festival Turá. Duda Fortes / Agencia RBS

Ney Matogrosso encerrou o Festival Turá, em Porto Alegre, realizado no Anfiteatro Pôr do Sol. Evento reuniu 20 mil pessoas na Capital dos gaúchos.

O registro é de Duda Fortes.

Ator Irandhir Santos interpreta Volmar Santos. Duda Fortes / Agencia RBS

As gravações da minissérie sobre a Coligay, a primeira torcida organizada LGBT+ do Brasil, ocorreram na sede da Leopoldina Juvenil. Na foto, o ator Irandhir Santos, que interpreta Volmar Santos, o líder da torcida.

A foto é de Duda Fortes.

Martha é Patrona da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. Jeff Botega / Agencia RBS

A escritora Martha Medeiros foi escolhida patrona da Feira do Livro de Porto Alegre em 2025. Em entrevista à Zero Hora, ela falou da infantilização da sociedade e de outros temas.

O registro é de Jeff Botega.

Feira deve atrair milhares de visitantes ao centro de Porto Alegre. Jeff Botega / Agencia RBS

Jeff Botega também registrou os últimos preparativos na Praça da Alfândega para a abertura da 71ª Feira do Livro. O evento deve atrair milhares de visitantes ao centro da Capital.

