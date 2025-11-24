Geral

Em Analândia

Empresária morre após cair de cachoeira de 45 metros de altura quando descia de rapel no interior de SP

Amanda De Souza Patene bateu a cabeça em pedras no solo e chegou a ser socorrida com o uso de um helicóptero, mas não resistiu

Estadão Conteúdo

José Maria Tomazela

