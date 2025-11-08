Tornado provoca seis mortes no Paraná: "Não tem uma casa coberta", diz prefeito de município mais atingido

O tornado que atingiu o interior do Paraná deixou seis mortos, 750 feridos e prejudicou a infraestrutura de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do Estado. O fenômeno se formou durante a tarde de sexta-feira (7) na cidade de 14 mil habitantes, localizada a 380 quilômetros da capital Curitiba.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou estado de calamidade pública no município, com objetivo de acelerar a resposta ao desastre. Na manhã deste sábado (8), o prefeito Sezar Bovino estimou que o evento climático tenha prejudicado ao menos 80% do município.

— É um cenário de destruição. Não tem nenhuma casa coberta para alojar uma família. Era algo que eu só tinha visto em filmes — afirmou em entrevista a Zero Hora.

O mandatário contou que estava em um centro comunitário de uma associação de funcionários quando o episódio aconteceu, no fim da tarde de sexta-feira:

— Foi questão de 10 minutos de vento forte e chuva, com muito barulho. Todo mundo se escondeu, com medo. Quando passou, saí e vi que estava tudo destruído.

Durante a manhã, as forças de segurança confirmaram cinco mortes em Rio Bonito do Iguaçu — três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas do sexo feminino, 14 e 47. Já em Guarapuava, município próximo, morreu um homem de 53 anos. Há uma pessoa desaparecida.

Outras 437 pessoas que tiveram ferimentos, ao menos nove delas com quadros graves, foram levadas para hospitais de Guarapuava, Cascavel e Laranjeiras do Sul.

Conforme o prefeito, a cidade enfrenta problemas no abastecimento de água e e energia elétrica. A comunicação também foi afetada. Uma central de atendimento foi montada no pátio de um posto de combustíveis, que serve como ponto de apoio para as equipes de resgate e para o acolhimento da população.

— Estamos fazendo o primeiro atendimento dos feridos, mas seguimos procurando por mais vítimas nos escombros — contou Bovino.

Voluntários e servidores municipais se mobilizam para distribuir alimentos, roupas e lonas.

Leia Mais Porto Alegre tem bloqueios e oito postes derrubados na mesma avenida; veja estragos do ciclone

A Defesa Civil Estadual já enviou para a cidade 2,6 mil telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 324 kits de higiene e limpeza e 54 bobinas de lona. Além disso, nas próximas horas, serão enviados mais 340 colchões, 300 cestas básicas, 50 kits de higiene, 100 kits de limpeza e 150 kits dormitório.