Dois anos após sentença, lesados em investimento hoteleiro em Gramado ainda não receberam indenização

Empreendimento Gramado Termas e Resort foi entregue em 2019. Gabriel Costa / Agencia RBS

Há mais de dois anos, 511 investidores que acionaram na Justiça um empreendimento imobiliário de multipropriedade em Gramado, na serra gaúcha, aguardam para receber os valores das indenizações. Nas sentenças, a Justiça determinou que a GTR Hotéis e Resorts Ltda indenize compradores de frações dos apartamentos do hotel Gramado Termas Resort. A principal razão foi o aumento do número de unidades habitacionais, por decisão da empresa, depois da assinatura de contratos.

Com 464 apartamentos em vez dos 300 previstos no momento da compra, a demanda pelas áreas comuns (piscinas e estruturas de lazer) foi maior que o esperado, justificando a rescisão dos contratos. Existem pelo menos 935 processos ativos de rescisão contratual, cláusulas abusivas, direitos do consumidor e reparação pecuniária, entre outros, contra a GTR na Justiça do Rio Grande do Sul. Desses, 424 ainda tramitam e outros 511 já tiveram sentença de indenização transitada em julgado, quando não cabe mais recurso.

Depois do trânsito em julgado, é aberta a fase processual do cumprimento de sentença: a parte derrotada é intimada pelo magistrado e tem o prazo de 15 dias para pagar a indenização — o que não ocorreu para os 511 credores. Se o devedor não pagar dentro do prazo, é aplicada uma multa de 10% em favor do credor, acrescida de outros 10% de honorários advocatícios. Para receber, o credor precisa pedir o bloqueio de valores em contas ou a penhora de bens.

A GTR tem como sócias a Gramado Parks Investimentos e Intermediações e a GR - Gornero e Rezende Construtora e Incorporadora, de Goiás. Segundo a Gramado Parks, cerca de R$ 80 milhões foram aportados no GTR e destinados prioritariamente ao pagamento das condenações. Porém, a partir de 2023, a Justiça determinou que a administração do empreendimento fosse feita em conjunto com a GR. Desde então, a GR bloquearia o pagamento das ações judiciais (veja na íntegra o posicionamento da Gramado Parks abaixo). Até a publicação desta reportagem, a GR não respondeu aos questionamentos.

O escritório de direito imobiliário Paiva Nunes, de Porto Alegre, que representa parte dos lesados, contabiliza 141 processos judiciais ativos contra a empresa. Destas ações, 97 estão em cumprimento de sentença, com trânsito em julgado e indenizações de cerca de R$ 44 milhões pendentes de pagamento pela GTR.

— A dificuldade acontece porque não se encontra dinheiro disponível para penhora. O Judiciário tem entendido que, enquanto houver bens penhoráveis, deve ser priorizada essa via para garantir as execuções — afirma o advogado Rafael Paiva Nunes.

Mudança em projeto

No sistema de multipropriedades, cada apartamento do hotel é dividido em 13 frações. O comprador de uma fração tem direito de usar o hotel e a unidade da qual é coproprietário por determinada quantidade de semanas ao ano, dependendo da cifra aportada. Pode se hospedar ou alugar a terceiros a data. As locações não podem ser feitas de forma independente pelo proprietário da fração — precisam ser geridas pela gestão do hotel.

No caso do Gramado Termas e Resort, o principal problema foi a ampliação do número de apartamentos, o que embasou a decisão de abril de 2023 da juíza Aline Ecker Rissato, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Gramado de autorizar a rescisão.

“A alteração posterior do empreendimento, a qual aumentou o número de unidades autônomas, não só é incontroversa, como também restou comprovada. (...) Tal aumento foi possível devido ao fato de que houve redução das áreas comum e total. (...) Comprovada a alteração do projeto em prejuízo do consumidor, autorizada está a rescisão do contrato”, afirmou em sentença.

Alguns compradores que escolheram o caminho da rescisão via judicial perderam o dinheiro investido e não conseguiram receber a indenização até o momento. O arquiteto Gabriel Gadret da Silva e a esposa, Marcelle Meireles Garcia, moradores de Pelotas, assinaram contrato com a GTR em fevereiro de 2015. Pagaram R$ 70,2 mil por uma fração do apartamento 216-B, com dois quartos e capacidade para hospedar até seis pessoas. Adquiriram o direito de usufruir desta unidade do Gramado Termas Resort por quatro semanas anuais.

Silva estava com a família em um parque temático quando foi convidado por um promotor de vendas a assistir um vídeo institucional sobre o empreendimento. Ele afirma que foi convencido a entrar no negócio como “investidor”. A promessa era de que o arquiteto recuperaria em até três anos o aporte. O que viesse depois desse período seria lucro, sempre com a locação do apartamento de hotel nas semanas que eram de seu direito.

Silva em área infantil do resort. Arquivo pessoal / Gabriel Gadret da Silva

O empreendimento foi entregue em janeiro de 2019. Silva se hospedou ainda no primeiro semestre com a família. No final daquele ano, optou por alugar a unidade no tempo que lhe restava: uma semana em novembro e outra em dezembro, períodos de alta temporada.

Pelas duas semanas de aluguel, Silva foi remunerado com pouco menos de R$ 3 mil. Só que os gastos anuais com o condomínio estavam em R$ 4,8 mil. A parcela condominial de cada fracionário, cuja estimativa inicial era de ficar em torno de R$ 200, custava, então, cerca de R$ 400 ao mês.

— O rendimento foi ínfimo, inviável como negócio. Eu percebi que o retorno financeiro não iria se concretizar. Não tinha nada a ver com o que me ofereceram — lamenta Silva.

O arquiteto avalia que a ampliação de unidades lhe trouxe prejuízo:

— Eram 300 apartamentos previstos no contrato e aumentaram para 464. Concorriam comigo na hora de medir o retorno da locação. Isso impactou.

Silva ingressou na Justiça para requisitar a rescisão do contrato com a GTR e a indenização. A sentença da 1ª Vara Judicial da Comarca de Gramado saiu em abril de 2023, com determinação de distrato, devolução integral dos valores investidos, com correção, juros e multa de 10%. A GTR não recorreu e o trânsito em julgado aconteceu em maio de 2023, há dois anos e meio. Como a empresa não cumpriu espontaneamente a decisão, segue aberta a etapa de cumprimento de sentença. Silva aguarda o recebimento de uma indenização de R$ 341,3 mil, conforme valores atualizados em dezembro de 2024.

Ele integra um grupo de WhatsApp que reúne clientes da GTR em todo o Brasil. Há compradores em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Maranhão.

"Decepção total”

A servidora pública aposentada Sandra Rangel morava em Porto Alegre quando recebeu por e-mail uma oferta de fração do Gramado Termas Resort. As obras não tinham começado, mas ela lembra de ficar “encantada” com o projeto, especialmente pelo contato com a natureza e a previsão de trilhas. Adquiriu, em abril de 2015, uma fração do apartamento 306-B por R$ 59,9 mil, também com direito a usufruir por quatro semanas anuais.

No início de 2019, pouco após a entrega, ela se hospedou no Gramado Termas Resort pela primeira vez. Encontrou piscinas que considerou acanhadas para a demanda de mais de 450 apartamentos e se desiludiu por não localizar a trilha que constava em um vídeo institucional, entre outros detalhes:

— O material de divulgação era espetacular, mas, quando entregaram o hotel, estava diferente. Tive certeza, desde a primeira vez, que não queria aquilo. Criei enorme expectativa e tive uma grande decepção. Me senti enganada.

Em 2022, a Justiça determinou o distrato e a GTR foi condenada a devolver o valor da fração, com correção, juros e multa de 20%, decisão mantida em segunda instância. Em agosto de 2023, o caso transitou em julgado e Sandra deveria receber R$ 193,4 mil, o que nunca ocorreu.

— É um dinheiro que faz falta. Paguei a fração com sacrifício. Gastei muita energia nesse assunto e já são anos de espera. A empresa não paga e nada acontece. A minha indignação com a Justiça é tão grande quanto com a GTR. Tenho 63 anos e não sei se vou ver a cor desse dinheiro — lamenta Sandra, que atualmente vive em Portugal.

Sandra com a família no Gramado Termas Resort, em 2019. Arquivo pessoal / Sandra Rangel

Cronologia

2014 - Ainda na fase de projeto, são iniciadas as vendas de frações dos apartamentos do Gramado Termas Resort.

- Ainda na fase de projeto, são iniciadas as vendas de frações dos apartamentos do Gramado Termas Resort. 2019 - Empreendimento é entregue. Já neste ano, fracionários ingressam com ações judiciais solicitando rescisão de contrato e indenização.

- Empreendimento é entregue. Já neste ano, fracionários ingressam com ações judiciais solicitando rescisão de contrato e indenização. 2023 - Sentenças com trânsito em julgado autorizam a rescisão de contratos por prejuízo aos clientes, além do pagamento de indenizações.

- Sentenças com trânsito em julgado autorizam a rescisão de contratos por prejuízo aos clientes, além do pagamento de indenizações. 2025 - Pessoas lesadas ainda não conseguiram receber os valores determinados pela Justiça. Advogados não localizam recursos em contas que possam ser penhorados.

CONTRAPONTOS

O que diz a Gramado Parks:

"A administração da Gramado Parks esclarece que desde maio de 2023 vem passando por um sólido processo de reestruturação financeira, operacional e de governança, com a implementação de uma gestão profissional e alinhada às melhores práticas de mercado. Esse processo tem se caracterizado pelo amplo diálogo com credores, fornecedores, investidores e demais públicos relacionados ao grupo, gerando resultados consistentes.

Em relação ao GTR Hotéis e Resorts, a Gramado Parks esclarece que é sócia do empreendimento, com 50% de participação, sem deter o controle da empresa. As decisões estratégicas, financeiras e administrativas do GTR dependem necessariamente da concordância dos dois sócios, modelo que foi posteriormente reforçado por determinação judicial de administração conjunta.

Ao longo do projeto, houve decisões judiciais definitivas reconhecendo suposto prejuízo aos compradores em razão da ampliação do número de unidades após o início das vendas. A Gramado Parks discorda dessa conclusão, pois nunca houve prejuízo ao uso, e o empreendimento continua operando com elevada taxa de ocupação. Importante reforçar que não existe qualquer decisão judicial que reconheça promessa de rentabilidade ou oferta indevida de retorno financeiro. A Gramado Parks possui rígido programa de compliance comercial e investe continuamente no treinamento de seus profissionais para evitar qualquer abordagem inadequada, reforçando que a multipropriedade é destinada ao uso.

Por força das decisões judiciais, e até 2023, a Gramado Parks aportou aproximadamente R$ 80 milhões no GTR, destinados prioritariamente ao pagamento das condenações. A partir de 2023, contudo, passou a existir divergência entre os sócios, o que impediu a continuidade da gestão individual por parte da Gramado Parks e culminou no pedido, formulado pela outra sócia, de administração conjunta, posteriormente acolhido pela Justiça.

Desde 2022, a Gramado Parks vem alertando a outra sócia sobre a necessidade de novos aportes para garantir o pagamento dos credores. Tais solicitações não foram atendidas, o que agravou os efeitos das decisões judiciais. Após a instituição da gestão conjunta, a Gramado Parks passou a depender da concordância da outra sócia para cumprir obrigações, inclusive decisões judiciais, o que na prática impossibilitou a continuidade dos pagamentos. Em assembleias formalmente convocadas, a Gramado Parks propôs novos aportes de capital, que foram bloqueados pelo voto contrário da sócia. Todos esses fatos foram devidamente comunicados ao Judiciário, que optou por manter o modelo de administração conjunta.

O empreendimento possui financiamento com cessão fiduciária das receitas decorrentes das vendas ao credor financeiro, o que explica a ausência de disponibilidade de caixa. Ainda assim, há patrimônio: cotas do estoque de vendas vêm sendo regularmente penhoradas para garantir o pagamento dos credores.

Observa-se também o crescimento de um mercado de litigância predatória, no qual alguns escritórios passaram a abordar proprietários oferecendo soluções milagrosas para rescisões contratuais e recebimento de valores, inclusive para clientes que utilizaram o empreendimento por anos sem qualquer restrição. Esse cenário ampliou artificialmente o volume de litígios e distorceu a percepção sobre o empreendimento.

A Gramado Parks mantém desempenho destacado na gestão de seus empreendimentos, amplamente reconhecida por premiações nacionais e internacionais, e segue empenhada em retomar os pagamentos das condenações tão logo esteja habilitada judicialmente, uma vez que, no atual modelo de gestão conjunta, encontra-se impossibilitada de fazê-lo de forma independente.

Todas as medidas necessárias para a regularização dessa situação vêm sendo adotadas há mais de um ano, em paralelo ao diálogo contínuo com representantes de credores e investidores para estruturar o fluxo adequado de pagamentos. Entendemos que discussões sobre prazos e condições específicas não são próprias deste espaço, que se destina a esclarecimentos de interesse público.

Por fim, é importante destacar que a Gramado Parks possui milhares de proprietários satisfeitos, que utilizam suas casas de férias ano após ano e retornam para vivenciar uma experiência hoteleira acolhedora e de alta qualidade, um diferencial profundamente enraizado em nosso DNA. Trabalhamos para encantar nossos clientes a cada visita e continuaremos comprometidos com a excelência que sempre marcou nossa trajetória."

O que diz a GR - Gornero e Rezende Construtora e Incorporadora:

A empresa foi contatada em três endereços de e-mail, em telefone fixo disponibilizado no seu site e nos celulares do departamento jurídico e de um dos seus dirigentes.

O jurídico da GR atendeu a uma das chamadas da reportagem, tomou conhecimento dos questionamentos e da publicação e afirmou que retornaria, mas não respondeu ou retornou mais ligações e mensagens.