Dois anos após sentença, lesados em investimento hoteleiro em Gramado ainda não receberam indenização

Caso envolve 511 compradores de frações de apartamentos que, após mudnaça no projeto, que acionaram a GTR Hotéis e Resorts

Carlos Rollsing

