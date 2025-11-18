Dois adolescentes morrem afogados em açude do Vale do Sinos

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, morreram afogados em um açude de Portão, no Vale do Sinos, na tarde de domingo (16). As identidades deles não foram reveladas.

Os corpos foram localizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, nas imediações da Rua Nilo Pereira Martins, no bairro São Pedro, após cerca de duas horas de buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que os dois haviam submergido no açude, mas não haviam retornado à superfície.

A apuração inicial indica que um dos meninos teria se afogado, e o outro jovem entrou na água para tentar resgatá-lo, mas sem sucesso. Ambos acabaram se afogando.

A Brigada Militar isolou a área até a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP).