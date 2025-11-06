Mistério em SC? Agroglifo aparece em plantação de trigo; veja vídeo

Um desenho de origem misteriosa apareceu na plantação de uma propriedade privada em Ipuaçu, em Santa Catarina, na segunda-feira (3). De acordo com a prefeitura, a figura foi vista por moradores sobre uma plantação de trigo. O desenho mostra um círculo maior ao redor de dois menores, além de diversos triângulos.

A prefeitura descreve o município como a capital dos agroglifos — desenhos geométricos que aparecem, de forma desconhecida, sobre plantações.

Contatada por Zero Hora, a representante de Turismo do município, Angélica Vuelma, afirmou que os acontecimentos intrigam a população, mas que a prefeitura não tem uma "explicação precisa sobre isso".

Ela pontuou também que a prefeitura não fez nenhuma pesquisa para tentar desvendar a origem dos desenhos, mas que há ufólogos estudando o fenômeno.

O evento costuma estar associado a histórias envolvendo extraterrestres e objetos voadores não identificados (OVNIs). Mas, conforme pesquisadores consultados pelo g1, as marcas podem ser resultado de ação humana, a partir do uso de estacas e cordas.

O professor de Física e astrônomo Diego Debastiani argumentou:

— Seria um desperdício nós termos uma civilização que viajasse por muitos milhões ou bilhões de quilômetros para chegar até a Terra e deixar somente uma marcação. Eu sei que é uma frase que parece vazia para quem quer defender a questão de vida inteligente, mas ela não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido eles estarem entre nós e não mostrar quem são, ou viajar até aqui e deixar marcação.

O ufólogo Luiz Prestes disse ao g1 que a figura tem cerca de cem metros de diâmetro. O desenho passará por análise. Mas o especialista já afirmou que não havia marcas de pegadas, de rodas ou outros equipamentos "que indicassem trabalho humano".

— A origem ou como é criado o agroglifo ainda é um mistério, mas relacionamos com alguma tecnologia extraterrestre devido o avistamento de OVNIs e luzes estranhas antes do surgimento do desenho — defendeu.

Não é a primeira vez

Essa não é a primeira vez que um agroglifo é avistado em Ipuaçu, cidade com população estimada de 8,1 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o g1, o primeiro caso foi visto em 9 de novembro de 2008. Eram 19 círculos com 19 metros de diâmetro que foram encontrados às margens de uma rodovia. Entre 2009 e 2011, outras figuras apareceram, assim como entre 2022 e 2024.

Em publicação feita nas redes sociais, a prefeitura afirma que "mais uma vez, o município ganha destaque com o aparecimento desses misteriosos círculos em plantações, especialmente de trigo, que intrigam moradores e visitantes desde 2008, sempre entre os meses de outubro e novembro". Os agroglifos já se tornaram "uma tradição" na cidade, diz a postagem.

A publicação ressalta também que o setor de Turismo do município "já estuda formas de aproveitar esse fenômeno para fomentar ainda mais o turismo e a economia local".