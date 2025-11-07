Decoração de Natal, biblioteca reaberta e incêndio no Centro: a semana em fotos

Biblioteca do Negro fica na Cidade Baixa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Biblioteca do Negro Professora Ivanilda de Oliveira Belegante, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, será reaberta. Na imagem, Clélia Paim, curadora do espaço, que conta com acervo de 1,3 mil obras e peças históricas. A foto é de Mateus Bruxel.

Decoração natalina já está no comércio gaúcho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As decorações de Natal já dão cor a lojas e shoppings do Rio Grande do Sul. Na imagem, a Casa das Cestas, no bairro Navegantes, que tem estoque natalino desde Setembro. O registro é de Mateus Bruxel.

Areia invade residências no Litoral. Duda Fortes / Agencia RBS

Otávio Lentz Pereira, pescador e caseiro, observa a areia das dunas de Tramandaí invadir casas no bairro da Barra. Moradores temem que areia siga avançando. A foto é de Duda Fortes.

Prefeitura quer conceder gestão dos resíduos sólidos. André Ávila / Agencia RBS

Proposta de parceria público-privada para gestão dos resíduos sólidos em Porto Alegre divide opiniões. Uma das preocupações diz respeito ao futuro das unidades de triagem. A prefeitura pretende contratar uma única empresa para gerenciar o recolhimento e destinação de lixo, tanto reciclável quanto orgânico. O registro é de André Ávila.

Incêndio no centro de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Um incêndio atingiu casarões na Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, na quarta-feira (5). Lojas funcionavam no local. Ninguém se feriu. A foto é de André Ávila.

Peruano Erick Noriega (acima) lamenta oportunidade perdida. Renan Mattos / Agencia RBS