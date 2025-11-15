Cultura, esporte, natureza e cotidiano: a semana em fotos

A apresentação do poeta surdo Rodrigo Pereira durante a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. A foto é de André Ávila.
João Mendes de Oliveira Júnior, 63 anos, começou a praticar tênis de mesa após diagnóstico de Parkinson. Em novembro, participa de mundial do esporte na Suécia. O registro é de Mateus Bruxel.
Entre espinhos e flores raras, o Cactário Horst, em Imigrante, é o maior da América Latina. A foto é de Jefferson Botega.
Leitor disfruta de uma tarde na Feira do Livro de Porto Alegre. O registro é de Jonathan Heckler.
O centro budista Khadro Ling completa 30 anos, em Três Coroas. O registro é de André Ávila.
Ponte na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, será demolida. A foto é de Duda Fortes.
Casarões do século 19 destruídos por incêndio começam a ser demolidos no Centro Histórico de Porto Alegre. O registro é de Mateus Bruxel.
Nos últimos dias da Feira do Livro, leitores aproveitam as promoções e os saldos nas bancas para garantir novas leituras e fechar mais uma edição da tradicional feira literária da capital gaúcha. A foto é de Jefferson Botega.