Conversas Cruzadas: vitória de Mamdani para prefeitura de Nova York afeta governo Trump? 

No Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília Guilherme Thudium e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle Fabrício Pontin. O programa debate a vitória de Zohram Mamdani como novo prefeito de Nova York e discute se o resultado representa um impacto no governo Trump e na política americana.