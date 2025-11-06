Conversas Cruzadas: vitória de Mamdani para prefeitura de Nova York afeta governo Trump? 

No Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília Guilherme Thudium e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle Fabrício Pontin. O programa debate a vitória de Zohram Mamdani como novo prefeito de Nova York e discute se o resultado representa um impacto no governo Trump e na política americana.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.