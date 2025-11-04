Conversas Cruzadas: venda de alimentos em farmácias e remédios em supermercados

No Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. conversa com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, e a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF/RS), Maria Rozário Bica. O programa discute a venda de alimentos em farmácias e de remédios em supermercados e os possíveis impactos dessa medida para o mercado e para o consumidor.