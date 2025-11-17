Conversas Cruzadas: qual é o papel do agro sustentável no futuro do clima? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann, o diretor vice-presidente e futuro presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, e a médica veterinária, pesquisadora e professora da UFRGS Soraya Tanure, para debater o papel do agro sustentável no futuro do clima proposto pela COP30.

