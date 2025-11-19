Conversas Cruzadas: programa debate história e futuro da comunicação, celebrando o Dia Mundial da Televisão 

Desde 1996, a ONU celebra o Dia Mundial da Televisão, em 21 de novembro.

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o editor-chefe do Jornal do Almoço, Silvio Barbizan, o gerente executivo de Projetos da RBS, Caue Franzon, e a pesquisadora e professora de Telejornalismo da UFRGS Debora Gadret, para debater a história e o futuro da comunicação e da televisão.