Conversas Cruzadas: o que esperar da Conferência do Clima, que começou hoje na Amazônia?

No Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o comunicador do Grupo RBS Rodrigo Lopes, diretamente de Belém, e o climatologista chefe do Departamento de Geografia da UFRGS, Francisco Aquino. O programa aborda o início da COP30 na Amazônia e analisa as expectativas para a conferência do clima, que coloca o Brasil no centro das discussões globais sobre sustentabilidade e meio ambiente.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.