Conversas Cruzadas: no Dia da Consciência Negra,  convidados debatem história e cultura negra no Rio Grande do Sul

O Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, reapresenta o programa onde o apresentador Léo Saballa Jr. recebeu a historiadora e professora da UFRGS, que assina o enredo da Portela para o Carnaval 2026 do Rio de Janeiro, Fernanda Oliveira, o advogado, escritor, membro da Academia Rio-Grandense de Letras e membro fundador do grupo de pesquisas Palmares, que implementou o Dia da Consciência Negra em 1971, Antônio Carlos Côrtes, o sambista da banda Thiago Ribeiro & Amigos, residente no projeto Samba do Quintana, Thiago Ribeiro, e a repórter de GZH Kizzy Abreu, para debater história e cultura no RS durante a Semana da Consciência Negra.