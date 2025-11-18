Conversas Cruzadas: história e cultura negra no Rio Grande do Sul

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe ao vivo a historiadora e professora da UFRGS Fernanda Oliveira, o advogado, escritor e membro da Academia Rio-Grandense de Letras e membro fundador do grupo de pesquisas Palmares, Antônio Carlos Côrtes, o sambista e residene no projeto Samba do Quintana Thiago Ribeiro e a repórter de GZH Kizzy Abreu, para falar sobre a história e cultura negra no Rio Grande do Sul.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.