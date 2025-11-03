Conversas Cruzadas: escalada da tensão entre EUA e Venezuela representa risco de conflito?

No Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o comunicados do Grupo RBS Rodrigo Lopes e o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre Marcos Quadros, para debater a tensão entre EUA e Venezuela, os ataques navais e se há uma ameaça real de ataque.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.