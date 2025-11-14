Conversas Cruzadas: entrevista com Embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, para uma entrevista sobre os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão e os laços históricos, culturais e diplomáticos que conectam os dois países.

