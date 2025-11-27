Conversas Cruzadas: entrevista com Antonio Hohlfeldt, ex-presidente da Fundação Theatro São Pedro

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o ex-presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt , para uma entrevista sobre sua demissão e os desdobramentos na instituição cultural.

