Conversas Cruzadas: Encerramento da COP30 e os resultados para Porto Alegre

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, e o enviado do Grupo RBS a Belém, Rodrigo Lopes, para debater o encerramento e os resultados da COP30 para Porto Alegre.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.