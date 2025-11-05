Conversas Cruzadas: disparada da Ibovespa é mérito do governo Lula ou efeito externo? 

No Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Economia da UFRGS, Róber Iturriet Ávila, e o economista e estrategista-chefe na Eurostock Investimentos, Daniel Zago. O programa debate a disparada histórica do Ibovespa, que superou os 150 mil pontos, e analisa se o movimento é resultado das políticas econômicas do governo Lula ou de um cenário internacional favorável.
