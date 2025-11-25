"Conversas Cruzadas" discute a 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS: "Para onde vão nossas cidades?"

O episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira (25), às 17h30min, destaca um dos principais eventos de arquitetura do Estado.

O apresentador Léo Saballa Jr. recebe Andréa Ilha, arquiteta e urbanista e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), e Rafaela Ritter, arquiteta, urbanista e conselheira da entidade, para debater a 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público.

O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.

2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do RS

Realizada de 26 a 28 de novembro na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, a trienal propõe uma reflexão profunda sobre como as cidades estão mudando — e como devem ser pensadas daqui para frente.

Com o tema Entre o que vem e o que fica, o evento aborda as transformações contemporâneas da arquitetura e as novas formas de habitar e ocupar os espaços urbanos.

A programação é gratuita e reúne mais de 25 atividades e cerca de 30 horas de conteúdo, incluindo palestras, oficinas, mesas de debate, sessões de cinema e atrações culturais.

Os debates atravessam temas como sustentabilidade, habitação, economia criativa, paisagem, patrimônio e inovação, aproximando arquitetura, cultura, política e cidadania.

Entre os destaques está a palestra Projeto e cotidiano: habitar territórios, reconhecer margens, com Luciana Saboia, uma das responsáveis pelo Pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza.

O público também poderá conferir o documentário Tudo é Projeto, sobre a obra de Paulo Mendes da Rocha, seguido de debate conduzido por Patrícia Rubano, codiretora do filme.

Outro ponto da programação é a palestra O Arquiteto Como Protagonista no Combate à Crise Climática, ministrada por Marina Castanheira, que discute o papel da profissão diante dos desafios ambientais e sociais contemporâneos.

A trienal também será palco para o lançamento e a distribuição gratuita de livros produzidos por meio do edital de publicações do CAU/RS, ampliando o acesso a pesquisas e narrativas sobre a arquitetura gaúcha. Estão entre os títulos:

Gastão Bahiana: arquitetura, ensino e profissão, de Ricardo de Souza Rocha

Demetrio Ribeiro e o Realismo Socialista: Arquitetura e Política em Porto Alegre nos anos 1950, de Rodrigo Troyano Prates

Cesar Dorfman — 60 anos de Arquitetura, de Cesar Dorfman, Rodrigo Adonis Barbieri, Andreoni da Silva Prudencio e Carlos Soares Fraga

O encerramento será marcado pela Noite da Arquitetura e Urbanismo, no Clube do Comércio, com a entrega do 7º Prêmio CAU/RS, que reconhece profissionais e iniciativas que contribuíram para a valorização da arquitetura e do urbanismo no Estado.