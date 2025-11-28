Conversas Cruzadas: como o transporte pode ser mais sustentável? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o consultor de mobilidade da Marcopolo Mateus Lorandi, o diretor do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais da PUCRS, Felipe Dalla Vecchia, e o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, para debater alternativas sustentáveis para o transporte e os caminhos além dos ônibus elétricos.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.