Conversas Cruzadas: como incentivar o hábito da leitura? 

No Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a diretora da Biblioteca Pública do Estado do RS (BPE/RS) e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do RS (SEDAC/RS), Ana Maria de Souza, e o escritor gaúcho Samir Machado de Machado. O programa discute a Feira do Livro de Porto Alegre e quais caminhos podem incentivar ainda mais o hábito da leitura.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.