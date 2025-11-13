Conversas Cruzadas: Caso Oscar reacende alerta para cardiopatias em atletas 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o cardiologista do Hospital Moinhos de Vento Anderson Donelli, a diretora de eventos e projetos da ONG Corre Com o Coração, Ana Luiza Andriotti Farias, a médica do Esporte e médica do Sport Club Internacional Clarissa Borges e a médica do Esporte Sohaila Younes, para discutir o caso Oscar e o alerta que ele traz sobre as doenças cardíacas em atletas e a importância da prevenção.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.