Conversas Cruzadas: ataques de pitbulls são culpa da raça ou dos tutores? Proibir criação e venda é o caminho? 

No Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o deputado estadual (PRD), Elizandro Sabino, e o médico veterinário e secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Henrique Noronha. O programa discute os recentes ataques envolvendo pitbulls, a responsabilidade humana e o projeto de lei que visa proibir a criação e venda da raça no Rio Grande do Sul.