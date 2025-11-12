Conversas Cruzadas: 30 partidos no Brasil é exagero ou necessidade democrática? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a deputada estadual (PT-RS), Laura Sito, e a liderança do Missão no RJ e pré-candidato a governador, Rafa Luz, para debater se o Brasil com 30 partidos representa um excesso que fragmenta a política ou uma expressão legítima da diversidade democrática.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.