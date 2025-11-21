Conheça os finalistas do Salão ARP 2025 

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) anunciou, na quarta-feira (19), os finalistas do Salão ARP 2025. A premiação registrou um recorde histórico de 528 cases inscritos, representando o maior número de submissões desde a adoção do novo formato do prêmio. A cerimônia de premiação, que celebra a excelência criativa gaúcha, ocorre no dia 4 de dezembro, na Casa NTX, em Porto Alegre.
Neste ano, os associados ARP votarão para escolher os vencedores de nove categorias: Empresário (a) ou dirigente de comunicação do ano, Agência do ano, Marca do ano, Veículo do ano, Solução de tecnologia, Serviços especializados, Profissional de Marketing do ano, Profissional de Atendimento ou Representante de Veículo e Young do ano.
As categorias restantes têm seus vencedores definidos pela média técnica do corpo de jurados, a partir da pontuação alcançada nos cases inscritos.
Confira a lista completa dos finalistas
Empresário ou dirigente de comunicação do ano
- José Luiz Fuscaldo (Moove)
- Juliano Hennemann (Sinapro/RS)
- Suani Campagnollo (Batuca)
Agência do ano
- Escala
- HOC
- Matriz
Marca do ano
- Banrisul
- PUCRS
- Sicredi
Veículo do ano
- Eletromidia
- Imobi
- Atlantida
Solução de tecnologia
- BlueMetrics
- Pmweb
- Trinca
Produção de áudio
- Batuque
- Lira Música
- Radioativa Produtora
Produção eletrônica e/ou digital
- Casa Átomo Filmes
- Polvo Content
- Zepp Filmes
Produção digital e/ou animação
- Berro Motion
- Brava Filmes
- Pé Grande
Serviços especializados
- Inventa Evento
- Kantar Ibope Media
- Mudrá Design
Profissional de atendimento ou representante de veículo
- Fabiano Pereira (Ativa)
- Fernando Murad (Grupo RBS)
- Rodrigo Rorato (Imobi)
Profissional de marketing do ano
- Lidiane Lorenzoni (PUCRS)
- Jaqueline Hartmann (Docile)
- Renata Moraes (Bebecê)
Young do ano
- Andressa Brum (HappyHouse)
- Matheus Heinen (Imobi)
- Victor Boldt (HOC)
Estudantes do ano (Arp Academy)
- Ana Luíza Camejo e Nathan Gonçalves (ESPM)
- Júlia Dornelles e Maria Luiza Oliveira (Unisinos)
- Júlia Medeiros e Pedro Vargas (Uniritter)
Professor(a) do ano:
- Anaís Bertoni (Unisinos)
- Camila Morales (Uniritter)
- Tiago Rigo (PUCRS)
Profissional de atendimento do ano
- Andréia Cambruzzi (HOC)
- Débora Masiero (Escala)
- Felipe Rockembach (Escala)
- Laura Gomes (Matriz)
- Ricardo Gomes (HOC)
Profissional de mídia do ano
- Camila Ferrareli (HOC)
- Daniela Gurski (HOC)
- Felipe Saft Eugênio (Matriz)
- Larissa Bittencourt (E21)
- Sofia Dipp (Escala)
Profissional de planejamento do ano
- Amora Marzulo (HOC)
- Calvin Wallau (Escala)
- Leonardo Vitorino (Protarget)
- Luci Cobalchini (DZ Estúdio)
- Thales Hohl (Sobe)
Profissional de produção do ano
- Jocelin Fritsch (DZ Estúdio)
- Josiane Toniolo (W3haus)
- Karen Lacava (Protarget)
- Lucirene Barros (Escala)
- Monique Sabater (Matriz)
Redator(a) do ano
- Caroline Baum (Escala)
- Emerson Santin (E21)
- Marcelo Firpo (Centro)
- Otávio Santos (Bistrô)
- Ricardo Soletti (Centro)
Diretor(a) de arte do ano
- Gabriela Suman (HOC)
- Letícia Brocker (Escala)
- Lucas Trevisani (Escala)
- Rafael Diedrich (Protarget)
- William Santos (HOC)
Diretor(a) de criação do ano
- Clarissa Barreto (W3haus)
- Gregório Leal (HOC)
- Marlon Abrahão (HOC)
- Roberto Lopes (Escala)
- Thiago Ferreira (Matriz)
Social media do ano
- Aline Trentin (Akau)
- Camille Zagonel (Sobe)
- Melina Etzberger Brenner (WT.AG)
- Sandriny Soares (Sobe)
- Victor Boldt (HOC)
Como votar na premiação
Os sócios receberão o link exclusivo com login e senha por e-mail a partir de terça-feira (25) para iniciar a votação. Eles têm até segunda-feira (1°) para votar.
Convites
As informações para aquisição de convites para a cerimônia podem ser acessadas no site oficial www.salaoarp.com.br, a partir do dia 24 de novembro.
Esta edição do Salão ARP 2025 conta com o patrocínio de empresas como Grupo RBS, Eletromidia, IFPRO, SECOM, Banrisul, SBT e Sicredi.