Conheça os finalistas do Salão ARP 2025 

Premiação registrou um recorde histórico de 528 cases inscritos neste ano. Vini Dalla Rosa / Associação Riograndense de Propaganda

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) anunciou, na quarta-feira (19), os finalistas do Salão ARP 2025. A premiação registrou um recorde histórico de 528 cases inscritos, representando o maior número de submissões desde a adoção do novo formato do prêmio. A cerimônia de premiação, que celebra a excelência criativa gaúcha, ocorre no dia 4 de dezembro, na Casa NTX, em Porto Alegre.

Neste ano, os associados ARP votarão para escolher os vencedores de nove categorias: Empresário (a) ou dirigente de comunicação do ano, Agência do ano, Marca do ano, Veículo do ano, Solução de tecnologia, Serviços especializados, Profissional de Marketing do ano, Profissional de Atendimento ou Representante de Veículo e Young do ano.

As categorias restantes têm seus vencedores definidos pela média técnica do corpo de jurados, a partir da pontuação alcançada nos cases inscritos.

Confira a lista completa dos finalistas

Empresário ou dirigente de comunicação do ano

José Luiz Fuscaldo (Moove)

Juliano Hennemann (Sinapro/RS)

Suani Campagnollo (Batuca)

Agência do ano

Escala

HOC

Matriz

Marca do ano

Banrisul

PUCRS

Sicredi

Veículo do ano

Eletromidia

Imobi

Atlantida

Solução de tecnologia

BlueMetrics

Pmweb

Trinca

Produção de áudio

Batuque

Lira Música

Radioativa Produtora

Produção eletrônica e/ou digital

Casa Átomo Filmes

Polvo Content

Zepp Filmes

Produção digital e/ou animação

Berro Motion

Brava Filmes

Pé Grande

Serviços especializados

Inventa Evento

Kantar Ibope Media

Mudrá Design

Profissional de atendimento ou representante de veículo

Fabiano Pereira (Ativa)

Fernando Murad (Grupo RBS)

Rodrigo Rorato (Imobi)

Profissional de marketing do ano

Lidiane Lorenzoni (PUCRS)

Jaqueline Hartmann (Docile)

Renata Moraes (Bebecê)

Young do ano

Andressa Brum (HappyHouse)

Matheus Heinen (Imobi)

Victor Boldt (HOC)

Estudantes do ano (Arp Academy)

Ana Luíza Camejo e Nathan Gonçalves (ESPM)

Júlia Dornelles e Maria Luiza Oliveira (Unisinos)

Júlia Medeiros e Pedro Vargas (Uniritter)

Professor(a) do ano:

Anaís Bertoni (Unisinos)

Camila Morales (Uniritter)

Tiago Rigo (PUCRS)

Profissional de atendimento do ano

Andréia Cambruzzi (HOC)

Débora Masiero (Escala)

Felipe Rockembach (Escala)

Laura Gomes (Matriz)

Ricardo Gomes (HOC)

Profissional de mídia do ano

Camila Ferrareli (HOC)

Daniela Gurski (HOC)

Felipe Saft Eugênio (Matriz)

Larissa Bittencourt (E21)

Sofia Dipp (Escala)

Profissional de planejamento do ano

Amora Marzulo (HOC)

Calvin Wallau (Escala)

Leonardo Vitorino (Protarget)

Luci Cobalchini (DZ Estúdio)

Thales Hohl (Sobe)

Profissional de produção do ano

Jocelin Fritsch (DZ Estúdio)

Josiane Toniolo (W3haus)

Karen Lacava (Protarget)

Lucirene Barros (Escala)

Monique Sabater (Matriz)

Redator(a) do ano

Caroline Baum (Escala)

Emerson Santin (E21)

Marcelo Firpo (Centro)

Otávio Santos (Bistrô)

Ricardo Soletti (Centro)

Diretor(a) de arte do ano

Gabriela Suman (HOC)

Letícia Brocker (Escala)

Lucas Trevisani (Escala)

Rafael Diedrich (Protarget)

William Santos (HOC)

Diretor(a) de criação do ano

Clarissa Barreto (W3haus)

Gregório Leal (HOC)

Marlon Abrahão (HOC)

Roberto Lopes (Escala)

Thiago Ferreira (Matriz)

Social media do ano

Aline Trentin (Akau)

Camille Zagonel (Sobe)

Melina Etzberger Brenner (WT.AG)

Sandriny Soares (Sobe)

Victor Boldt (HOC)

Como votar na premiação

Os sócios receberão o link exclusivo com login e senha por e-mail a partir de terça-feira (25) para iniciar a votação. Eles têm até segunda-feira (1°) para votar.

Convites

As informações para aquisição de convites para a cerimônia podem ser acessadas no site oficial www.salaoarp.com.br, a partir do dia 24 de novembro.

Esta edição do Salão ARP 2025 conta com o patrocínio de empresas como Grupo RBS, Eletromidia, IFPRO, SECOM, Banrisul, SBT e Sicredi.