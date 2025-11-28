Compra Assistida: 850 famílias são aprovadas a uma semana do fim do programa

Faltando apenas uma semana para o encerramento do Compra Assistida, programa do governo federal que prevê a compra de moradias para vítimas da enchente, 850 novas famílias foram aprovadas para adquirir imóveis de até R$ 200 mil.
A atualização da lista está sendo publicada nesta sexta-feira (28) pela Caixa Econômica Federal. Só em Porto Alegre, 225 famílias estão entre as contempladas. Trata-se do lote de número 60.
O programa será encerrado na próxima sexta-feira (5) e o governo federal segue realizando as últimas análises. A expectativa é de que novas aprovações ainda ocorram até o prazo final. Paralelamente, prefeituras trabalham no reenvio de cadastros inicialmente reprovados, na tentativa de ampliar o número de beneficiados. O prazo para enviar novos cadastros se encerrou em 30 de agosto.
A Secretaria Nacional de Habitação (SNH) deve definir na próxima semana quais famílias poderão receber o imóvel mesmo após o encerramento formal do Compra Assistida. De acordo com o governo, quem já está com o contrato pronto para assinatura está garantido. O que resta saber é se quem foi chamado, mesmo sem ter escolhido um imóvel, também permanecerá com o direito.
Desde o início do programa, mais 14 mil famílias foram aprovados no programa. Segundo a última atualização, 8.191 imóveis já foram entregues.
Quem não for contemplado será direcionado para empreendimentos habitacionais em construção pela Caixa. Em todo o Estado, 13.388 moradias já foram autorizadas para a construção, incluindo condomínios de casas e de prédios. Parte deles já teve obras iniciadas. No entanto, nenhum deve ficar pronto em 2025.
Etapas do Compra Assistida
- Emissão de laudos das casas em áreas atingidas pela enchente
- Análise da condição das casas
- Análise da situação das famílias e avaliação dos critérios do programa
- Aprovação e escolha dos imóveis por parte das famílias
- Compra do imóvel
- Envio de documentação e registro do imóvel feito em cartório
- Assinatura do contrato e entrega de chaves
As tarefas de cada órgão público
- Prefeitura: cadastrar um CPF de cada casa destruída pela enchente e fazer o laudo comprovando (etapa 1)
- Governo federal: verificar os cadastros e passar os nomes para a Caixa (etapas 2 e 3)
- Caixa: publicar os nomes dos habilitados e atendê-los para que escolham a casa em que querem morar (etapas 4, 5 e 7)