Compra Assistida: 850 famílias são aprovadas a uma semana do fim do programa

Programa prevê a compra de moradias de até R$ 200 mil para vítimas da enchente. Jefferson Botega / Agencia RBS

Faltando apenas uma semana para o encerramento do Compra Assistida, programa do governo federal que prevê a compra de moradias para vítimas da enchente, 850 novas famílias foram aprovadas para adquirir imóveis de até R$ 200 mil.

A atualização da lista está sendo publicada nesta sexta-feira (28) pela Caixa Econômica Federal. Só em Porto Alegre, 225 famílias estão entre as contempladas. Trata-se do lote de número 60.

O programa será encerrado na próxima sexta-feira (5) e o governo federal segue realizando as últimas análises. A expectativa é de que novas aprovações ainda ocorram até o prazo final. Paralelamente, prefeituras trabalham no reenvio de cadastros inicialmente reprovados, na tentativa de ampliar o número de beneficiados. O prazo para enviar novos cadastros se encerrou em 30 de agosto.

A Secretaria Nacional de Habitação (SNH) deve definir na próxima semana quais famílias poderão receber o imóvel mesmo após o encerramento formal do Compra Assistida. De acordo com o governo, quem já está com o contrato pronto para assinatura está garantido. O que resta saber é se quem foi chamado, mesmo sem ter escolhido um imóvel, também permanecerá com o direito.

Desde o início do programa, mais 14 mil famílias foram aprovados no programa. Segundo a última atualização, 8.191 imóveis já foram entregues.

Quem não for contemplado será direcionado para empreendimentos habitacionais em construção pela Caixa. Em todo o Estado, 13.388 moradias já foram autorizadas para a construção, incluindo condomínios de casas e de prédios. Parte deles já teve obras iniciadas. No entanto, nenhum deve ficar pronto em 2025.

Etapas do Compra Assistida

Emissão de laudos das casas em áreas atingidas pela enchente Análise da condição das casas Análise da situação das famílias e avaliação dos critérios do programa Aprovação e escolha dos imóveis por parte das famílias Compra do imóvel Envio de documentação e registro do imóvel feito em cartório Assinatura do contrato e entrega de chaves

