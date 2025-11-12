Geral

Como o tarifaço dos EUA levou fábrica do RS a dar duas férias coletivas

Vendas gaúchas para o país norte-americano caíram 18,6% em agosto, e 51,5% em setembro, em relação ao mesmo período do ano passado, e representaram perda de US$ 118,4 milhões para a economia.

