Ciclone extratropical causa queda de árvores, vendaval e estragos em Santa Catarina 

SC está em alerta para chuva forte e vendavais. Roberto Zacarias/Secom/Defesa Civil SC

A Defesa Civil de Santa Catarina reforçou, nesta sexta-feira (7), o alerta vermelho para temporais acompanhados de ventos fortes, granizo e chuva intensa. A previsão é válida até sábado (8) e está relacionada à chegada de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical no litoral.

De acordo com a Celesc, concessionária de energia, cerca de 40 mil unidades consumidoras estão sem luz no Estado. Mais de 200 equipes trabalham para restabelecer o serviço. No Oeste catarinense, cidades como Itá e Itapiranga já registraram queda de árvores, vendavais e granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para todas as regiões de Santa Catarina. A expectativa é de acumulados entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo atingir 100 mm no dia, com rajadas de vento de até 100 km/h e risco de granizo. As informações são do g1.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas de risco e siga as recomendações oficiais. Segundo o órgão, o fenômeno vem sendo monitorado desde o início da semana e deve provocar instabilidades em todo o Estado nas próximas horas.

No município de Xanxerê, no Oeste, a tempestade causou danos materiais em várias regiões da cidade. Por lá, foram registradas ocorrências de destelhamentos, queda de árvores, postes e estruturas metálicas, além de danos em fachadas e muros.

