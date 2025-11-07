Ciclone extratropical atinge o RS; siga ao vivo as últimas informações

O Rio Grande do Sul enfrenta chuvas e rajdas de ventos causados por um ciclone extratropical

Ao menos sete municípios já relataram danos à Defesa Civil estadual, outros confirmaram a suspensão das aulas

O fenômeno começou a se formar entre quinta (6) e esta sexta-feira (7), com áreas de baixa pressão vindas do Paraguai e norte da Argentina

Chuvas tendem a diminuir nas próximas horas, mas ventos com rajadas de 50 a 90 km/h, podendo passar dos 100 km/h em alguns casos ainda preocupam, de acordo com a Defesa Civil

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul provocou danos em diversas cidades ao longo desta sexta-feira (7). Os impactos foram registrados na Região Metropolitana e no Interior

Como o ciclone se forma

O processo de formação do ciclone extratropical teve início entre a tarde e a noite de quinta-feira (6), quando uma área de baixa pressão atmosférica se intensificou sobre o Paraguai e o norte da Argentina e começou a se deslocar em direção ao Rio Grande do Sul.

À medida que essa área de baixa pressão avança em direção ao litoral, o sistema espalha novas áreas de instabilidade e ganha mais força até se transformar em um ciclone extratropical.

A Climatempo aponta que no sábado (8) o centro do ciclone já se afastará do Estado.

Como fica o tempo nos próximos dias

O tempo instável predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta, com muita nebulosidade e risco elevado de temporais.

Há chance de queda de granizo, grandes acumulados de chuva e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h em áreas do Oeste, da Serra, da Região Central, dos Vales, da Região Metropolitana e do Litoral Norte.

Há também alerta para temporais na Campanha, na Costa Doce, no Litoral Médio e no Sul.

De acordo com a Defesa Civil, os acumulados oscilam entre 60 e 100 milímetros e podem atingir os 150 milímetros na Região Central.

A expectativa é de que no sábado (8) o ciclone extratropical atue na costa entre o Sul e o Sudeste, o que deve diminuir a concentração de chuva no Oeste, nas Missões e no Noroeste, embora a nebulosidade siga presente.

Na metade Leste, a precipitação vem em forma de pancadas com intensidade moderada a forte entre a manhã e a tarde. O vento também permanece no Estado.

O tempo deve voltar a firmar no domingo (9), quando o dia terá predominância de sol entre poucas nuvens.

Vento atrapalha pedestres que tentam se proteger da chuva