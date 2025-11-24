Chuva em SC deixa mais de 110 pessoas desalojadas e causa danos em 25 municípios

Ao menos 25 municípios de Santa Catarina registraram estragos causados pela intensa chuva que atinge o Estado desde sábado (22). Boletim emitido pela Defesa Civil catarinense às 15h10min desta segunda-feira (24) indica que 361 residências foram danificadas e 113 pessoas estão desalojadas. As informações são do g1.
No Vale do Itajaí, o município de Luiz Alves foi um dos mais atingidos e foram registrados pontos de alagamentos em diversas regiões – em algumas áreas, a água chegou ao telhado das casas. Conforme a Defesa Civil de Santa Catarina, choveu 181,6 milímetros na cidade entre às 16h30min de domingo (23) e o mesmo horário desta segunda – maior índice do Estado. O média histórica para o mês de novembro é de 130 milímetros, conforme as autoridades locais.
As aulas foram suspensas no município e um abrigo foi aberto na Escola Municipal Paulina Regina Weber Köhler, no bairro Vila Saltos.
Três cidades no Vale do Itajaí decretaram situação de emergência: Ibirama, Petrolândia e Lontras.
Também foram registrados estragos em Joinville, no norte de Santa Catarina. Durante a manhã, quatro bairros tiveram interdições em ruas em razão da chuva. Oito pessoas estão desabrigadas, cem desalojadas e 200 casas foram afetadas.
Além da chuva intensa, também houve queda de granizo em ao menos 21 municípios (veja a lista abaixo).
Municípios atingidos
Granizo
- Agrolândia - Vale do Itajaí
- Apiúna - Vale do Itajaí
- Barra Bonita - Oeste
- Chapecó - Oeste
- Cunha Porã - Oeste
- Florianópolis - Grande Florianópolis
- Fraiburgo - Oeste
- Ibirama - Vale do Itajaí
- Jardinópolis - Oeste
- Lontras - Vale do Itajaí
- Major Gercino - Grande Florianópolis
- Petrolândia - Vale do Itajaí
- Rio das Antas - Oeste
- Rio do Sul - Vale do Itajaí
- Seara - Oeste
- São Bento do Sul - Norte
- São Pedro de Alcântara - Grande Florianópolis
- Timbó Grande - Oeste
- União do Oeste - Oeste
- Videira - Oeste
- Vitor Meireles - Vale do Itajaí
Chuvas intensas
- Balneário Barra do Sul - Norte
- Luiz Alves - Vale do Itajaí
- São Francisco do Sul - Norte
- São João do Itaperiú - Norte