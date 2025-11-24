Chuva em SC deixa mais de 110 pessoas desalojadas e causa danos em 25 municípios

Ao menos 25 municípios de Santa Catarina registraram estragos causados pela intensa chuva que atinge o Estado desde sábado (22). Boletim emitido pela Defesa Civil catarinense às 15h10min desta segunda-feira (24) indica que 361 residências foram danificadas e 113 pessoas estão desalojadas. As informações são do g1.

No Vale do Itajaí, o município de Luiz Alves foi um dos mais atingidos e foram registrados pontos de alagamentos em diversas regiões – em algumas áreas, a água chegou ao telhado das casas. Conforme a Defesa Civil de Santa Catarina, choveu 181,6 milímetros na cidade entre às 16h30min de domingo (23) e o mesmo horário desta segunda – maior índice do Estado. O média histórica para o mês de novembro é de 130 milímetros, conforme as autoridades locais.

As aulas foram suspensas no município e um abrigo foi aberto na Escola Municipal Paulina Regina Weber Köhler, no bairro Vila Saltos.

Três cidades no Vale do Itajaí decretaram situação de emergência: Ibirama, Petrolândia e Lontras.

Também foram registrados estragos em Joinville, no norte de Santa Catarina. Durante a manhã, quatro bairros tiveram interdições em ruas em razão da chuva. Oito pessoas estão desabrigadas, cem desalojadas e 200 casas foram afetadas.

Além da chuva intensa, também houve queda de granizo em ao menos 21 municípios (veja a lista abaixo).

Municípios atingidos

Granizo

Agrolândia - Vale do Itajaí Apiúna - Vale do Itajaí Barra Bonita - Oeste Chapecó - Oeste Cunha Porã - Oeste Florianópolis - Grande Florianópolis Fraiburgo - Oeste Ibirama - Vale do Itajaí Jardinópolis - Oeste Lontras - Vale do Itajaí Major Gercino - Grande Florianópolis Petrolândia - Vale do Itajaí Rio das Antas - Oeste Rio do Sul - Vale do Itajaí Seara - Oeste São Bento do Sul - Norte São Pedro de Alcântara - Grande Florianópolis Timbó Grande - Oeste União do Oeste - Oeste Videira - Oeste Vitor Meireles - Vale do Itajaí

Chuvas intensas