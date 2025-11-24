Geral

Mais de 360 casas danificadas
Chuva em SC deixa mais de 110 pessoas desalojadas e causa danos em 25 municípios

Três cidades no Vale do Itajaí decretaram situação de emergência. Houve queda de granizo em ao menos 21 cidades

