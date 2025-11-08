Sobe para 39 o número de municípios do RS com prejuízos causados por ciclone extratropical

Em Porto Alegre, raiz de árvore foi arrancada pela força do vento. Gabriela Plentz / Agência RBS

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na sexta-feira (7) e neste sábado (8) causou prejuízos em pelo menos 39 municípios gaúchos.

De acordo com a atualização mais recente, divulgada pela Defesa Civil estadual na manhã deste domingo (9), três novos municípios foram adicionados na lista de cidades atingidas pelo evento climático: Capão da Canoa, Imbé e Itati, todas no Litoral Norte. A lista anterior contava com 36 localidades afetadas.

Grande parte dos relatos são de destelhamentos, alagamentos, bloqueios de vias e queda de árvores. (confira a lista abaixo). Não há, no levantamento, registro de mortes, feridos, desalojados ou desabrigados devido ao ciclone no Estado.

Rajadas de vento chegaram a quase 100 km/h em algumas cidades, além de grandes acumulados de chuva. O maior volume foi em Morrinhos do Sul, no Litoral Norte, que registrou 201,6 milímetros de chuva em 48 horas. Em Ilópolis, o montante passou de 186,2 milímetros no mesmo período.

O fenômeno climático causou destelhamentos, bloqueios de estradas por deslizamento, alagamentos, queda de árvores e rompimento de rede elétrica em diversos locais. Segundo a CEEE Equatorial, até o início da tarde deste domingo, ainda havia 22 mil pontos sem energia elétrica no Estado.

Confira os municípios afetados