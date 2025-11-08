Geral

Tempestade
Notícia

Sobe para 39 o número de municípios do RS com prejuízos causados por ciclone extratropical

Conforme a Defesa Civil estadual, rajadas de vento chegaram a quase 100 km/h; ainda há 38 mil pontos sem energia elétrica no Estado

Zero Hora

