Sobe para 39 o número de municípios do RS com prejuízos causados por ciclone extratropical

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na sexta-feira (7) e neste sábado (8) causou prejuízos em pelo menos 39 municípios gaúchos.
De acordo com a atualização mais recente, divulgada pela Defesa Civil estadual na manhã deste domingo (9), três novos municípios foram adicionados na lista de cidades atingidas pelo evento climático: Capão da Canoa, Imbé e Itati, todas no Litoral Norte. A lista anterior contava com 36 localidades afetadas.
Grande parte dos relatos são de destelhamentos, alagamentos, bloqueios de vias e queda de árvores. (confira a lista abaixo). Não há, no levantamento, registro de mortes, feridos, desalojados ou desabrigados devido ao ciclone no Estado.
Rajadas de vento chegaram a quase 100 km/h em algumas cidades, além de grandes acumulados de chuva. O maior volume foi em Morrinhos do Sul, no Litoral Norte, que registrou 201,6 milímetros de chuva em 48 horas. Em Ilópolis, o montante passou de 186,2 milímetros no mesmo período.
O fenômeno climático causou destelhamentos, bloqueios de estradas por deslizamento, alagamentos, queda de árvores e rompimento de rede elétrica em diversos locais. Segundo a CEEE Equatorial, até o início da tarde deste domingo, ainda havia 22 mil pontos sem energia elétrica no Estado.
Confira os municípios afetados
- Anta Gorda - Passagem que dá acesso a localidade submersa
- Arroio do Sal - Alagamentos, falta de energia em alguns bairros e dano em telhados de uma residência e de uma quadra esportiva, além de queda de estrutura e dano em telhado de usina de reciclagem.
- Arvorezinha - Três pontos de alagamentos e interdição parcial de estradas do interior, além de pontos de deslizamento em estradas, sendo realizada remoção do material para liberação das vias.
- Barão - Danos na rede de água da comunidade de Barão Velho.
- Barra do Ribeiro - Queda de árvores e danos em telhados de residências e comércios.
- Bom Retiro do Sul - Queda de árvore sobre RST-128, interditada parcialmente.
- Butiá - Queda de árvore em posto médico e odontológico na zona rural do município.
- Cachoeirinha - Alagamento pontual.
- Canoas - Queda de árvores.
- Capão da Canoa - Informou queda de árvores e danos em telhados.
- Cerro Grande do Sul - Queda de postes, árvores e galhos em estradas.
- Charqueadas - Danos em telhados, queda de árvores e postes, além de danos na rede elétrica.
- Chuvisca - Danos em ginásio de escola municipal.
- Cidreira - Destelhamento parcial de ginásio.
- Eldorado do Sul - Alagamento pontual.
- Erechim - Queda de árvores e danos em telhados.
- Frederico Westphalen - Destelhamento de um pavilhão industrial e um depósito de madeireira.
- Guaíba - Danos em telhados de cinco residências e queda de árvores, postes e fios.
- Guarani das Missões - Queda de árvores.
- Imbé - Reportou queda de postes e danos em telhados.
- Itati - Informou queda de árvores e danos em telhados.
- Marques de Souza - Interdição de ponte baixa sobre o Rio Forqueta, na divisa entre Marques de Souza e Travesseiro, sem interferência nos acessos às localidades.
- Osório - Queda de árvores em vias, que já foram desbloqueadas.
- Palmares do Sul - Danos em telhados de duas residências e do ginásio da Escola Bento Gonçalves.
- Pinhal - Dano no telhado do Ginásio Calil.
- Porto Alegre - Danos em telhados de residências e quedas de árvores e postes.
- Porto Mauá - Destelhamento parcial de um galpão na área rural.
- Putinga - Queda de árvores e deslizamento de terra em uma via.
- Relvado - Rompimento da rede elétrica.
- Roca Sales - Interrupção total da estrada na área de Linha Moriggi em razão de queda de barreira.
- São Miguel das Missões - Interdição preventiva de uma ponte.
- São Sebastião do Caí - Queda de árvores.
- Tapes - Queda de árvores, postes e fios arrebentados.
- Torres - Queda de postes.
- Tramandaí - Danos no telhado da Escola São Francisco de Assis.
- Três Forquilhas - Pontos de bloqueio em vias das localidades da Barragem Vila Beck, Barragem do Limeira, Barragem Rio do Pinto, Barragem do Edir e Barragem do Rio Depósito.
- Três Passos - Destelhamento de uma residência.
- Viamão - Queda de árvores e danos em fiação elétrica.
- Xangri-lá - Danos na estrutura do Salão Social do bairro Marina, postes de energia quebrados e fiação caída.