Templo é o único do budismo tibetano na América Latina. André Ávila / Agencia RBS

Os primeiros sinais da presença oriental surgem aos poucos, em placas fixadas à margem do asfalto que serpenteia as matas de Três Coroas, município de colonização alemã a meio caminho do Litoral e da Serra, na face leste do Rio Grande do Sul. Seguindo por uma estrada de terra morro acima, descortina-se um platô verdejante onde desponta o primeiro templo budista em estilo tibetano da América Latina.

Com 800 metros quadrados, o prédio escarlate ergue-se por três pavimentos, perpetuando no Vale do Paranhana os ensinamentos de seu criador, o lama Chagdud Tulku Rinpoche. Na noite deste domingo (16), seguidores vão acender 3 mil lamparinas em memória ao líder religioso, morto em 17 de novembro de 2002.

Reconhecido como a reencarnação de um discípulo de Padmasambhava, o segundo Buda, Rinpoche nasceu no Tibete, em 1930, mas deixou o país após a invasão chinesa, em 1959. Radicou-se na Índia e nos Estados Unidos até fixar moradia no Rio Grande do Sul, em 1995.

Trinta anos depois, o monastério que ele concebeu na encosta da serra deu origem a um complexo de 11 edificações dedicadas ao cultivo das virtudes do budismo — generosidade, paciência, sabedoria, diligência, concentração e ética moral. Para além da religião, o centro Khadro Ling também se tornou um ponto turístico, atraindo milhares de visitantes aos finais de semana, com lojinha, café e entrada gratuita.

— Viemos para cá por minha causa. Na época, o Rinpoche era muito famoso nos Estados Unidos e começou a vir muito para o Brasil. Então eu quis vir junto. Fomos para São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, todos os lugares eram muito divertidos e ele tinha muitos alunos. Mas, quando vim para Porto Alegre, assim que saímos do avião, me lembrou um pouco do Texas, onde eu cresci. Havia uma ressonância. Depois, nós vimos esta terra, e eu amei — conta a viúva de Rinpoche, Chagdud Khadro, 79 anos.

Chagdud Khadro é norte-americana e foi casada com o lama Chagdud Tulku Rinpoche. André Ávila / Agencia RBS

Diretora espiritual da organização, Khadro é uma ex-repórter do The New York Times que conheceu Rinpoche enquanto percorria o Oriente produzindo uma reportagem. Juntos, eles adquiriram 45 hectares às margens da RS-020 e logo formaram uma comunidade que, no auge, chegou a abrigar 70 pessoas.

Uma das primeiras a chegar foi a dentista Andréa Socorro Lima. Nos anos 1990, Andréa viu uma palestra de Rinpoche em Belo Horizonte. Ela se converteu ao budismo, montou um grupo de meditação e, quando o lama se mudou para Três Coroas, foi junto.

Embora tivesse morado por 16 anos nos Estados Unidos, Rinpoche falava inglês com a sintaxe tibetana, por vezes formulando frases de trás para frente, o que exigia dois tradutores. Andréa rapidamente conseguiu compreender a estrutura verbal do mestre, tornando-se sua única tradutora. Aos poucos, ela galgou posições no templo até ser consagrada lama. Hoje rebatizada de Sherab, Andréa é professora de budismo tibetano — uma das cinco em atuação no Brasil — e divide com Chagdud Khadro a administração do centro.

— Vim para cá com 24, 25 anos e nunca mais fui embora, só para visitar a família. No início, cheguei a trazer meu equipamento e montei um pequeno consultório dentário, mas acabei envolvida nas atividades do dia a dia. Hoje sou eu quem cuida das contas — diz Andréa.

Shérab passou a seguir Rinpoche nos anos 1990. André Ávila / Agencia RBS

Para manter o centro, a lama gerencia uma editora, um café e uma loja de souvenirs que funcionam de quinta-feira a domingo. Cerca de 20 pessoas vivem no local, dividindo-se nas tarefas cotidianas, da alimentação à jardinagem e edição das publicações.

Morada das deidades

O espaço principal é a morada das deidades, um salão multicolorido de 21 metros de largura por 23 de comprimento cujas paredes ostentam centenas de imagens de Buda desenhadas a mão por artistas do Nepal. Estandartes pendem do teto, em direção ao assoalho brilhoso que só pode ser pisado descalço, onde os fiéis aninham-se em almofadas para entoar os mantras tibetanos.

Ao lado do templo fica a fonte de tara verde, um altar com 21 imagens femininas de Buda, com vista para o vale. Subindo o monte, carpas laranjas nadam em um pequeno lago cuja passarela leva ao Santuário Terra Pura de Guru Rinpoche. Construído sobre um antigo canavial, o templo foi todo esculpido a mão por um artista do Butão.

São três andares, sendo o primeiro com quatro paredes, o segundo em formato de octógono e o terceiro um dodecaedro, todos ocupados por diferentes representações expressando as qualidades de Buda, como compaixão e sabedoria. Num dos cantos, uma estupa ornada com uma pequena estátua de Rinpoche guarda parte de seus restos mortais.

Morador do Khadro Ling, Bruno Barros não chegou a conhecer Rinpoche. Ele chegou a Três Coroas em 2004, dois anos após a morte do lama. Bruno estudava jornalismo no Espírito Santo e sonhava em ser correspondente de guerra quando aproveitou uma greve da universidade para trabalhar como voluntário no templo. A greve acabou, mas ele foi ficando. Concluiu a faculdade no Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado. Aos 40 anos, hoje é um dos secretários do centro, ajudando na administração e na editora.

— Aqui é um monastério de leigos, não de monges. Não temos voto de pobreza ou celibato, ainda que, de tempos em tempos, algumas pessoas tomem esses votos temporariamente. Pessoas do mundo inteiro vieram para cá e mantêm esse local, celebrando práticas tradicionais do budismo tibetano, o budismo como religião, filosofia, sistema de pensamento — explica Bruno.

Bruno Barros chegou a Três Coroas em 2004. André Ávila / Agencia RBS

"Aspiração se realizando"

Por onde se anda pelos jardins do centro, há orações espalhadas ao vento, seja impressas em bandeirolas coloridas tremulando em varais ou em bobinas de 1,5 tonelada e três metros de altura que rodopiam movidas a motor. Estátuas, imagens, desenhos e elementos sagrados do budismo, consagrados por grandes mestres da linhagem nyingma, disseminam uma cultura altruísta como caminho da iluminação. Para os iniciados, é uma entrega em busca do nirvana. Para os visitantes, um passeio de beleza exuberante que encanta os olhos e tranquiliza a alma.

— Sempre perguntavam muito a Rinpoche por que ele decidiu construir esse lugar. Ele dizia: “Quero que as pessoas venham, vejam as imagens de Buda e que isso desperte nelas a vontade de se tornar melhores, de cultivar qualidades virtuosas”. O interessante é que quando ele morreu não tinha tanto visitante como hoje. Então, essa aspiração está se realizando. Tenho muita gratidão, porque houve tantas pessoas que contribuíram com confiança, talento. E a devoção que eles tinham não acabou quando Rinpoche morreu. Nesse sentido, estamos todos unidos — celebra Chagdud Khadro.

Chagdud Khadro é diretora espiritual do templo. André Ávila / Agencia RBS

Como visitar