Geral

Três Coroas
Notícia

Criado há 30 anos por guru tibetano, templo budista é ponto turístico de cidade do RS: "Aspiração se realizando"

Cerimônia religiosa com 3 mil lamparinas marcou no dia 16 a morte do lama Rinpoche, ocorrida em 17 de novembro de 2002

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS