Carro despenca de altura de 60m no RS e condutora sobrevive

A mulher de 31 anos que dirigia o veículo foi encontrada fora do carro com vida. Soldado Machado,Corpo de Bombeiros Militar de Encantado / Divulgação

Um carro caiu de uma altura de 60m — o equivalente a um prédio de 20 andares — no interior de Encantado, no Vale do Taquari, e a condutora do veículo sobreviveu. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (21), na comunidade de Linha São Roque.

A mulher de 31 anos que dirigia o veículo foi encontrada fora do carro, com dores no corpo e episódios de perda de consciência, conforme as informações do Corpo de Bombeiros de Encantado. A Brigada Militar esteve presente e assumiu a ocorrência após o resgate.

O veículo saiu da pista, caiu na ribanceira e parou nas proximidades de um rio, em uma área de difícil acesso e com terreno instável. A motorista não teve a identidade divulgada.