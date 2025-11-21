Candelária registra o décimo quarto incêndio em estufa de tabaco nesta safra 

Nesta quinta-feira (20) ocorreu incêndio em uma estufa elétrica de tabaco na localidade de Linha Palmeira, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. A estrutura estava carregada com aproximadamente 180 grampos, o que equivale a cerca de 60 arrobas de tabaco. Conforme a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), trata-se do 14º incêndio envolvendo estufas de tabaco nesta safra na região de Candelária.
O corpo de bombeiros voluntários do município, que atendeu a ocorrência, informa que já registrou 10 ocorrências desse tipo no município na safra 2025/2026. O incêndio foi controlado rapidamente, assim, houve somente perda parcial do tabaco. As repetidas ocorrências acendem um alerta para produtores e autoridades.
De acordo com o coordenador de Pesquisa e Estatística da Afubra, Dener Kreski Turchiello, esse tipo de incidente pode ser evitado com uma série de cuidados por parte dos produtores.
— Falando sobre estufas convencionais, do modelo A e B, ou geminada, o ideal é fazer a manutenção anual. Canos, fornalhas, telas por cima dos canos. A limpeza das estufas também auxilia na prevenção. Toda vez que for feita uma carga tem que recolher as folhas do chão. Ao descarregá-la, fazer o mesmo processo de limpeza. Se uma folha fica por cima dos canos, pode causar um princípio de incêndio — explica.
Dessa maneira, evitam-se muitos incidentes de incêndio. Quanto à manutenção dos encanamentos, uma boa dica é colocar telas sobre dos canos, evitando que varas e folhas caiam sobre eles.
Como a produção envolve altas temperaturas, qualquer faísca pode gerar um incêndio. Outra orientação importante para os produtores é não sobrecarregar a estufa, conforme Turchiello. Esse é um dos principais motivos por trás desse tipo de incidente.
— É preferível perder algumas folhas na lavoura do que perder uma estufada toda por incêndio. É importante plantar somente a quantidade de pés que a capacidade da estufa comporte e veja se a estufa está construída de acordo com todos os padrões técnicos recomendados — destaca.
Queda nos incidentes
Entre 2024 e 2025, houve queda no número de incêndios em estufas de tabaco na região Sul, conforme dados da Afubra registrados até a semana passada. Até então, foram registradas 110 queimas.
— Nos três Estados do Sul, estamos com praticamente metade do número de estufas que queimaram no ano passado, nesse mesmo período. Estamos com menor incidência de queimas. Falando da região de Candelária, no ano passado, até essa data, tínhamos 21 incêndios. Esse ano, até o momento, temos 14 — destaca Turchiello.