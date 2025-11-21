Candelária registra o décimo quarto incêndio em estufa de tabaco nesta safra 

A estrutura estava carregada com o equivalente a cerca de 60 arrobas de tabaco. Bombeiros Voluntários de Candelária / Divulgação

Nesta quinta-feira (20) ocorreu incêndio em uma estufa elétrica de tabaco na localidade de Linha Palmeira, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. A estrutura estava carregada com aproximadamente 180 grampos, o que equivale a cerca de 60 arrobas de tabaco. Conforme a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), trata-se do 14º incêndio envolvendo estufas de tabaco nesta safra na região de Candelária.

O corpo de bombeiros voluntários do município, que atendeu a ocorrência, informa que já registrou 10 ocorrências desse tipo no município na safra 2025/2026. O incêndio foi controlado rapidamente, assim, houve somente perda parcial do tabaco. As repetidas ocorrências acendem um alerta para produtores e autoridades.

De acordo com o coordenador de Pesquisa e Estatística da Afubra, Dener Kreski Turchiello, esse tipo de incidente pode ser evitado com uma série de cuidados por parte dos produtores.

— Falando sobre estufas convencionais, do modelo A e B, ou geminada, o ideal é fazer a manutenção anual. Canos, fornalhas, telas por cima dos canos. A limpeza das estufas também auxilia na prevenção. Toda vez que for feita uma carga tem que recolher as folhas do chão. Ao descarregá-la, fazer o mesmo processo de limpeza. Se uma folha fica por cima dos canos, pode causar um princípio de incêndio — explica.

Dessa maneira, evitam-se muitos incidentes de incêndio. Quanto à manutenção dos encanamentos, uma boa dica é colocar telas sobre dos canos, evitando que varas e folhas caiam sobre eles.

Como a produção envolve altas temperaturas, qualquer faísca pode gerar um incêndio. Outra orientação importante para os produtores é não sobrecarregar a estufa, conforme Turchiello. Esse é um dos principais motivos por trás desse tipo de incidente.

— É preferível perder algumas folhas na lavoura do que perder uma estufada toda por incêndio. É importante plantar somente a quantidade de pés que a capacidade da estufa comporte e veja se a estufa está construída de acordo com todos os padrões técnicos recomendados — destaca.

Queda nos incidentes

Entre 2024 e 2025, houve queda no número de incêndios em estufas de tabaco na região Sul, conforme dados da Afubra registrados até a semana passada. Até então, foram registradas 110 queimas.