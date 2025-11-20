Geral

Tema polêmico
Notícia

Brasil vai alterar proposta inicial para avançar com discussão sobre impacto ambiental do tabaco

Trecho do projeto sobre proibição de uso de filtros nos cigarros é alvo de resistência de vários países

Matheus Schuch

Direto de Genebra

