Brasil vai alterar proposta inicial para avançar com discussão sobre impacto ambiental do tabaco

11ª edição da COP do Tabaco vai até sexta-feira (21) na Suíça. Pierre Albouy / WHO / FCTC

A discussão sobre o impacto ambiental dos produtos de tabaco voltará à pauta da 11ª Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), em Genebra, nesta sexta-feira (21).

A delegação brasileira tentará novamente reunir apoio para a proposta que apresentou no início do evento e que tem enfrentado resistência de vários países.

O Brasil defende proposta que discute o impacto ambiental de produtos de tabaco, incluindo protocolo de descarte, análise sobre proibição de filtros e responsabilização da indústria pelo lixo gerado.

Entre as objeções está a preocupação com os efeitos socioeconômicos em regiões produtoras diante de possíveis restrições a itens com microplásticos, como os filtros de cigarros convencionais.

A conferência, que discute avanços em políticas globais de enfrentamento ao tabagismo, deve impor ajustes à proposta original do Brasil.

Ainda assim, a expectativa é assegurar ao menos um cronograma de análise sobre a criação de um protocolo para o descarte de produtos de tabaco.

A secretária-executiva da Comissão Nacional para Implementação da CQCT (Conicq), Vera Luiza da Costa e Silva, é uma das principais articuladoras do tema e tem buscado convencer outras delegações sobre a necessidade de responsabilizar a indústria pelo lixo gerado pelo consumo de cigarros.

— Estamos falando de produtos cancerígenos. Diversos estudos mostram que o descarte de cigarros e bitucas no solo provoca contaminação. Por isso, precisamos avançar ao menos na discussão sobre esses resíduos — defendeu.

Vera Luiza da Costa e Silva, secretária-executiva da Comissão Nacional para Implementação da CQCT. Antoine Tardy / WHO / FCTC

A delegação brasileira também propôs incluir no debate a criação de um protocolo para o descarte de produtos apreendidos, como cigarros convencionais e eletrônicos — estes proibidos no Brasil, apesar do consumo elevado.

Por outro lado, parlamentares e autoridades brasileiras viajaram a Genebra para pressionar contra medidas que possam afetar o setor produtivo.

— Mais do que reprovar a proibição do uso de filtros, precisamos evitar a criação de um grupo de trabalho que mantenha esse tema vivo até a próxima COP. Esta é uma conferência de saúde, mas a comitiva brasileira ignora a questão sanitária e, sob o argumento ambiental, tenta prejudicar nossos fumicultores — afirmou o deputado federal Marcelo Moraes (PL-RS).

A proposta do Brasil se baseia em estudos que apontam que os filtros não reduzem danos ao fumante — uma conclusão contestada pela indústria.