Brasil se opõe a restrições ao tabaco, mas prepara programa de incentivo à diversificação

Autoridades brasileiras durante palestra na COP 11, em Genebra, na Suíça. Pierre Albouy / WHO / FCTC

A delegação brasileira na Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) manifestou oposição a uma proposta do Canadá que prevê um plano de redução da área plantada de tabaco e o fim de programas de subvenção produtiva.

O país reiterou, contudo, seu compromisso em estimular, de forma voluntária, a substituição da cultura entre os agricultores. O governo federal promete lançar nos próximos meses um novo programa com incentivos para a diversificação.

A CQCT estabelece diretrizes para apoiar alternativas econômicas ao cultivo do tabaco. Embora o tratado tenha sido ratificado pelo Brasil há duas décadas, os projetos de diversificação avançaram pouco no período.

O principal entrave é financeiro: o tabaco oferece maior retorno econômico aos produtores.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) trabalha em um novo programa que prevê assistência técnica, estudos de mercado e outras ações de apoio a agricultores interessados em migrar para culturas alternativas.

– A nova norma que dará sustentação e robustez ao Programa de Diversificação Produtiva está em fase final de elaboração, com previsão de publicação nos próximos meses. Essa normativa permitirá uma ação mais eficaz, coordenada e com recursos dedicados para subsidiar a transição dos agricultores familiares – afirmou o ministro Paulo Teixeira, em nota, reforçando que a mudança será sempre voluntária.

Mais de 180 países participam de discussões sobre o tabaco até o fim de semana. Pierre Albouy / WHO / FCTC

A comissão interministerial encarregada de implementar a convenção no país defende o programa de diversificação. Argumenta que o consumo global de produtos de tabaco está em queda.

O dado é contestado pelo Sindicato da Indústria do Tabaco (SindiTabaco). Segundo o presidente da entidade, Valmor Tessing, a demanda internacional aumentou nos últimos anos.

Atualmente, mais de 90% da produção brasileira é destinada à exportação. O setor vê com bons olhos programas de apoio à diversificação, mas ressalta que sua efetividade dependerá da capacidade de investimento público.

– O governo tenta diversificar desde 2014, mas nunca investiu recursos relevantes. Se o governo apresentar um programa com alternativas e caráter voluntário, estamos de acordo. O agricultor planta o que é melhor para ele. Hoje, ele escolhe o tabaco porque nenhuma cultura oferece tanta rentabilidade – diz Tessing.