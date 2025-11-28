Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Uruguai, em Uruguaiana

Os Bombeiros realizam buscas, na madrugada desta sexta-feira (28), por um homem que desapareceu no Rio Uruguai, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

A vítima estava em um barco a motor junto com dois amigos quando a embarcação afundou por volta das 23h de quinta-feira (27).

Segundo os relatos feitos ao Corpo de Bombeiros Militares, os dois sobreviventes conseguiram nadar até a margem.

Eles informaram que viram o terceiro ocupante tentando se agarrar a uma tampa de isopor antes de desaparecer na água.