Bombeiros combatem dois incêndios em Capão da Canoa

Equipes do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte atenderam duas ocorrências de incêndio na manhã deste sábado (8).
Em uma das ocorrências, o fogo atingiu uma loja de móveis na Avenida Paraguassu, na altura do número 501, no bairro Zona Norte. A loja seria a Soledadense, que tem um grande pavilhão. O trabalho está na fase de rescaldo. Conforme os bombeiros, ninguém ficou ferido. Além do pelotão de Capão da Canoa, a equipe de Terra de Areia também atuou no combate ao fogo. O incêndio começou por volta das 6h50min.
Pouco tempo depois, por volta das 7h30min, os bombeiros de Arroio do Sal foram deslocados para atender um segundo incêndio. Uma casa teve queima total na Rua João Alves Viana, em Arroio Teixeira. Ninguém ficou ferido e o combate encerrou há pouco.