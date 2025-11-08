Bombeiros combatem dois incêndios em Capão da Canoa

Em uma das ocorrências, o fogo atingiu uma loja de móveis na Avenida Paraguassu, na altura do número 501, no bairro Zona Norte. A loja seria a Soledadense, que tem um grande pavilhão. O trabalho está na fase de rescaldo. Conforme os bombeiros, ninguém ficou ferido. Além do pelotão de Capão da Canoa, a equipe de Terra de Areia também atuou no combate ao fogo. O incêndio começou por volta das 6h50min.