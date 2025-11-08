Geral

Litoral Norte
Notícia

Bombeiros combatem dois incêndios em Capão da Canoa

Em uma das ocorrências, uma loja de móveis foi atingida na Avenida Paraguassu. O outro caso aconteceu no balneário de Arroio Teixeira

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS