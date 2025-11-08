Bloqueios em rodovias, destelhamentos e queda de árvores: ciclone extratropical provoca estragos no RS

Árvore caída após ventania em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul provocou danos em diversas cidades ao longo desta sexta-feira (7). Os impactos foram registrados na Região Metropolitana e no Interior (veja abaixo).

No boletim divulgado pela Defesa Civil, até o início da noite, ao menos sete municípios reportaram estragos causados por vento forte e chuva. As ocorrências são:

Destelhamento

Bloqueio de estradas por deslizamento, alagamento e queda de árvores

por deslizamento, alagamento e queda de árvores Rompimento de rede elétrica

O vento mais forte das últimas 12 horas foi registrado no município de Planalto, na metade norte do Estado. Conforme o boletim, os equipamentos marcaram rajadas com velocidade de 95 km/h.

Já em relação à chuva, cidades do Vale do Taquari e do Alto Jacuí foram as que somaram os maiores acúmulos de água.

Em Ilópolis, o montante das últimas 12 horas passou de 155 milímetros. Em Anta Gorda, o total chegou a 143 milímetros. Já em Tapera, o acumulado foi de 128 milímetros.

Velocidade do vento:

Planalto: 95 km/h

Passo Fundo: 72 km/h

Tramandaí: 67 km/h

Santo Augusto: 60,8 km/h

Lagoa Vermelha: 60,1 km/h

Acumulado de chuva:

Anta Gorda: 97,4 mm

Ilópolis: 92,5 mm

Tapera: 90,8 mm

Nova Roma do Sul: 89,9 mm

Dois Lajeados: 88,6 mm

Fonte: Defesa Civil

Região Metropolitana e Litoral

Em Porto Alegre, uma árvore de grande porte caiu na Rua Pedro Chaves Barcelos, próximo da Av. Plínio Brasil Milano e interrompeu o fornecimento de energia elétrica.

A moradora da região Elizabeth Corbetta, 75 anos, presenciou a situação quando retornava para casa após uma consulta médica.

— Quando eu olhei para o vidro, a árvore estava caindo. Era uma árvore imensa, estourou os fios, parecia um show pirotécnico. Imediatamente, cortou toda a energia. Foi muito assustador, mas também muita sorte. Ninguém se machucou — contou.

Aproximadamente duas horas depois do ocorrido, a equipe da CEEE Equatorial já tinha restabelecido a rede.

A previsão de chuva e vento forte para a Capital também trouxe alteração na programação da Feira do Livro. Devido à condição do tempo, o encerramento das atividades do dia foi antecipado para as 17h. O cronograma de sábado (8) foi mantido.

O acumulado de chuva em 24 horas foi de 43,2 milímetros, registrado no bairro Cidade Baixa. Segundo a Climatempo, o vento alcançou 61 km/h no Aeroporto Salgado Filho.

Capital registrou rajadas de 61 km/h. André Ávila / Agencia RBS

As aulas noturnas desta sexta-feira e as atividades de sábado foram suspensas em escolas municipais de Tramandaí e Dom Pedro de Alcântara, no Litoral. As atividades também sofreram restrições em Eldorado do Sul e em Alvorada, no campus do Instituto Federal.

Interior

Norte e Noroeste foram as regiões mais atingidas ao longo da sexta-feira. Em Passo Fundo, houve o registro de quedas de árvores, que chegaram a bloquear temporariamente o trânsito na região central do município. Algumas casas no bairro Zachia foram destelhadas, e a Defesa Civil Municipal distribuiu lonas para proteger as residências da chuva.

Em Sarandi, aulas foram suspensas no período da tarde em seis escolas. A cidade trabalha para instalar lonas depois da intensa queda de granizo que forçou o decreto de situação de emergência na segunda-feira (3).

Ainda na Região Norte, uma família teve a casa inundada em Soledade, mas os moradores não aceitaram deixar o local.

— Oferecemos hotel, eles não quiseram. Foram entregues cesta básica, lona, cobertores, travesseiros, roupas — revelou Leandro Brugnera, coordenador da Defesa Civil do município.

Houve o destelhamento parcial de uma casa em Três Passos; queda de uma árvore e destelhamento de um galpão em Porto Mauá; e, em Santa Rosa, duas casas precisaram receber lonas devido à grande quantidade de chuva.

Leia Mais Chuva chega ao norte gaúcho e municípios sinalizam alerta para estragos

No Vale do Taquari, a RST-128, em Bom Retiro do Sul, ficou parcialmente interditada devido à queda de uma árvore. Em Relvado, houve o rompimento de parte da rede elétrica.

O município de Anta Gorda informou que uma passagem que dá acesso a uma localidade está submersa.

Um desmoronamento atingiu uma residência e quatro veículos no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, por volta das 15h de sexta-feira. Ninguém ficou ferido.

Na BR-470, o trecho que está em obras, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, teve o trânsito interrompido devido ao risco de movimentação de solo e desprendimento de pequenos blocos de rocha.

Pequenos blocos de rocha se desprenderam da encosta que segue em obras na BR-470. DNIT / Divulgação

Já em São Marcos, um trecho da BR-116 precisou ser totalmente bloqueado por quase uma hora por conta de um deslizamento no local. Equipes do DNIT atuaram para limpar a via e restabelecer o tráfego.

Em Pelotas, na Região Sul, a parte lateral do muro de contenção de um viaduto da BR-116 desmoronou durante a tarde. A estrutura cedeu no km 514 e um desvio foi feito pela marginal da via.

O tráfego sobre o viaduto está bloqueado e só deve ser liberado após avaliação que garanta condições seguras de circulação. Não há registro de feridos.

Estrutura cedeu no km 514 da BR-116. Ecovias Sul / Divulgação