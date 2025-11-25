Beto Carrero suspende show de acrobacias motorizadas por tempo indeterminado após morte de piloto

Parque ainda não informou qual será o futuro da atração após o acidente. Divulgação / BCW

O show Hot Wheels Epic Show, do Beto Carrero World, será suspenso por tempo indeterminado. A decisão do parque se deu após a morte de um dos pilotos de moto da atração, Lurrique Ferrari, que morreu durante uma apresentação. A apresentação já havia sido suspensa na segunda-feira.

Na segunda-feira (24), o parque publicou nas redes sociais uma homenagem a Ferrari. "Obrigado, Lurrique Ferrari. Você viverá para sempre em nossos corações!"

O momento do acidente

O acidente de Ferrari foi visto por centenas de pessoas na plateia. O truque consistia no piloto sair de uma rampa e descer por outra, mas ele não conseguiu acessar a segunda rampa e bateu a cabeça na estrutura, após o primeiro salto.

O piloto foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, e passou por uma cirurgia. Ferrari, porém, não resistiu aos ferimentos.

Quem era Lurrique Ferrari

Piloto era natural de São Paulo e trabalhava no parque há cerca de um ano. Reprodução / @lurrique_stuntrider

Nascido em Adamantina (SP), Ferrari se identificava nas redes sociais como atleta de wheeling e stunt, categorias do motocross voltadas a manobras acrobáticas.

Segundo o portal NSC Total, Ferrari trabalhava no Beto Carrero World há cerca de um ano. Além disso, ele também era empreendedor em uma hamburgueria da família.