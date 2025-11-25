Beto Carrero suspende show de acrobacias motorizadas por tempo indeterminado após morte de piloto

O show Hot Wheels Epic Show, do Beto Carrero World, será suspenso por tempo indeterminado. A decisão do parque se deu após a morte de um dos pilotos de moto da atração, Lurrique Ferrari, que morreu durante uma apresentação. A apresentação já havia sido suspensa na segunda-feira.
Na segunda-feira (24), o parque publicou nas redes sociais uma homenagem a Ferrari. "Obrigado, Lurrique Ferrari. Você viverá para sempre em nossos corações!"
O momento do acidente
O acidente de Ferrari foi visto por centenas de pessoas na plateia. O truque consistia no piloto sair de uma rampa e descer por outra, mas ele não conseguiu acessar a segunda rampa e bateu a cabeça na estrutura, após o primeiro salto.
O piloto foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, e passou por uma cirurgia. Ferrari, porém, não resistiu aos ferimentos.
Quem era Lurrique Ferrari
Nascido em Adamantina (SP), Ferrari se identificava nas redes sociais como atleta de wheeling e stunt, categorias do motocross voltadas a manobras acrobáticas.
Segundo o portal NSC Total, Ferrari trabalhava no Beto Carrero World há cerca de um ano. Além disso, ele também era empreendedor em uma hamburgueria da família.
Em suas redes sociais, Ferrari dizia amar motocross e estar realizado ao atuar no Beto Carrero World, um dos maiores parques temáticos da América Latina.