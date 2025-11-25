Geral

Em Santa Catarina
Notícia

Beto Carrero suspende show de acrobacias motorizadas por tempo indeterminado após morte de piloto

Lurrique Ferrari morreu no domingo, durante apresentação do "Hot Wheels Epic Show", que mostra carros e motos em manobras arriscadas

Zero Hora

